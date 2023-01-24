Зеленський підписав укази про звільнення п’ятьох голів ОВА
Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посад п’ятьох очільників обласних держадміністрацій.
Відповідні укази з’явилися на сайті глави держави. Зокрема, йдеться про звільнення:
- Валентина Резніченко – Дніпропетровська ОВА;
- Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
- Олексія Кулеби – Київська ОВА;
- Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.
Зазначимо, що ексглаву Київської військової адміністрації Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу президента України.
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Раніше цю посаду обіймав Кирило Тимошенко, який сьогодні написав заяву про звільнення.