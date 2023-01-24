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Зеленський підписав укази про звільнення п’ятьох голів ОВА

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Зеленський підписав укази про звільнення п’ятьох голів ОВА
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посад п’ятьох очільників обласних держадміністрацій.

Відповідні укази з’явилися на сайті глави держави. Зокрема, йдеться про звільнення:

  • Валентина Резніченко – Дніпропетровська ОВА;
  • Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
  • Олексія Кулеби – Київська ОВА;
  • Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
  • Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.

Зазначимо, що ексглаву Київської військової адміністрації Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу президента України.

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Раніше цю посаду обіймав Кирило Тимошенко, який сьогодні написав заяву про звільнення.

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