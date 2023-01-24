Січень, 24 в 21:29

Зеленський підписав укази про звільнення п’ятьох голів ОВА

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посад п’ятьох очільників обласних держадміністрацій. Відповідні укази з’явилися на сайті глави держави. Зокрема, йдеться про звільнення: Валентина Резніченко – Дніпропетровська ОВА;

Олександра Старуха – Запорізька ОВА;

Олексія Кулеби – Київська ОВА;

Дмитра Живицького – Сумська ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА. Зазначимо, що ексглаву Київської військової адміністрації Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу президента України. Зараз дивляться Раніше цю посаду обіймав Кирило Тимошенко, який сьогодні написав заяву про звільнення. Читайте Кабмін звільнив 5 очільників ОВА та 4 заступників міністрів

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