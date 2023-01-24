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Факты / Україна

Кабмин уволил 5 руководителей ОВА и 4 заместителей министров

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Подтверждено
Кабмін
Фото: Depositphotos

На заседании 24 января Кабмин снял с должности 5 глав областных государственных администраций.

Речь идет о председателях Днепропетровской (Валентин Резниченко) Запорожской (Александр Старух), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и Херсонской (Ярослав Янушевич) обладминистраций.

По данным Украмнской правды, Резниченко подал заявление на увольнение сам, в отношении других председателей ОВА речь идет об увольнении по соглашению сторон.

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Кроме того, с должностей заместителей министров уволены:

  • Вячеслав Шаповалов – заместитель министра обороны Украины;
  • Иван Лукеря – заместитель министра развития общин и территорий Украины;
  • Вячеслав Негода – заместитель министра развития общин и территорий Украины;
  • Виталий Музыченко – заместитель министра социальной политики Украины.

Напомним, что на прошлой неделе СМИ опубликовали информацию, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным в 2-3 раза ценам (по сравнению с ценами в киевских супермаркетах). Речь шла об обеспечении воинских частей, находившихся в отдаленных от линии столкновения областях: Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской.

Накануне в Минобороны заявили, что ведомство готовит материалы в СБУ, чтобы расследовать распространение заведомо ложных сведений, наносящих ущерб интересам обороны в особый период.

В компании ООО Актив компани, фигурирующей в скандале с закупками продуктов для МО, говорят, что зафиксированные в договоре цены включают в себя не только цену за товар, но и транспортировку продуктов в любую точку Украины по заявке воинской части, а также обновление продуктов питания, у которых истекает срок годности.

Источник: Уряд online

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