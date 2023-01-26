Тищенко исключили из партии СН после поездки в Таиланд: в какие скандалы ранее попадал нардеп

Январь, 26 в 18:59

Народного депутата Украины Николая Тищенко уволили с должности заместителя главы фракции и исключили из партии Слуга народа из-за поездки в Таиланд. В то же время глава Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что никуда не отправлял политика, а уж тем более не подписывал документ для права на поездки за границу.

Недавно президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, подписав указ о запрете должностным лицам выезжать из Украины в личных целях. Кроме того, он поручил СБУ проверять законность соответствующих решений.

Именно поэтому глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал увольнение Тищенко, а затем Елена Шуляк приняла решение об исключении нардепа из партии. Стоит отметить, что это уже не первый скандал, в который попадает Тищенко.

Сейчас смотрят Кто такой Николай Тищенко и скандалы Николай Тищенко – это украинский политический деятель, неоднократно попадавший в скандалы. По данным из открытых источников, он являлся членом запрещенной пророссийской Коммунистической партии Украины, созданной в 1993 году на съезде в Донецке. А в течение 2006-2007 годов возглавлял фракцию КПУ в Житомирском облсовете. В 2008 году Кабинет министров назначил Тищенко главой Государственного комитета лесного хозяйства Украины, а в 2010 году его уволили с этой должности. Громкие скандалы с Тищенко начались во время локдауна в Украине. В 2020 году ресторан Велюр, владельцем которого является Тищенко, который тогда претендовал на должность мэра Киева, оскандалился тем, что нарушал карантинные ограничения, утвержденные Кабинетом министров. Тогда журналисты зафиксировали, как ресторан во время жесткого карантина продолжал работать и принимать посетителей, среди которых были народные депутаты Антон Яценко, Игорь Негулевский, Александр Кабанов и бывший заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов. А уже вскоре Тищенко попал в новый скандал, устроив масштабное празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. Громкая, хоть и засекреченная от общественности, вечеринка состоялась в столичной гостинице Fairmont. В сети тогда появились кадры, на которых можно было заметить, что персонал обслуживания находился в масках, а вот гости не захотели соблюдать противоэпидемические правила. Народный депутат тогда заявил, что салют на дне рождения его жены Аллы Барановской был сюрпризом, а скандал вокруг него – это якобы “заказ и спецоперация”. В июле 2022 года глава фракции Слуга народа досрочно прекратила полномочия нардепа Николая Тищенко как главы закарпатской областной организации партии из-за плохой репутации. А в декабре 2022 года Тищенко попал в очередной скандал. По данным СМИ, он с группой якобы пытался проникнуть на территорию частного предприятия в Закарпатской области, сообщил журналист Виталий Глагола. Тогда Тищенко “искренне” удивился обвинениям в скандалах и пообещал следить, чтобы “князьки Закарпатья не подняли голову”. И вот уже в 2023 году, через 11 месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину, он тоже “отличился” поездкой в Таиланд спустя несколько дней после подписания указа президента о запрете выезда чиновников за границу по личным делам. Глава Верховной Рады Стефанчук подчеркнул, что не подписывал документ для командировки Тищенко в Таиланд, а тем более не посылал его за границу по рабочим делам. Читайте После скандала с закупками продуктов: Резников анонсировал реформу системы питания в ВСУ

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