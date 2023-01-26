Тищенка виключили з партії СН після поїздки до Таїланду: в які скандали раніше потрапляв нардеп

Січень, 26 в 18:59

Народного депутата України Миколу Тищенка звільнили з посади заступника глави фракції та виключили з партії Слуга народу через поїздку до Таїланду. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що нікуди не відряджав політика, а вже тим паче не підписував документ для права на поїздки за кордон.

Нещодавно президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про заборону посадовцям виїжджати з України в особистих цілях. Крім того, він доручив Службі безпеки України перевіряти законність відповідних рішень.

Саме тому глава фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував звільнення Тищенка, а потім Олена Шуляк ухвалила рішення про виключення нардепа з партії. Варто зазначити, що це вже не перший скандал, в який потрапляє Тищенко.

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Хто такий Микола Тищенко та скандали

Микола Тищенко – це український політичний діяч, який неодноразово потрапляв у скандали. За даними з відкритих джерел, він був членом забороненої проросійської Комуністичної партії України, створеної у 1993 році на з’їзді у Донецьку. А протягом 2006-2007 років очолював фракцію КПУ в Житомирській облраді.

У 2008 році Кабінет міністрів призначив Тищенка очільником Державного комітету лісового господарства України, а у 2010 році його звільнили з цієї посади.

Гучні скандали з нардепом розпочалися під час локдауну в Україні. У 2020 році ресторан Велюр, власником якого є Тищенко, який тоді претендував на посаду мера Києва, оскандалився тим, що порушував карантинні обмеження, затверджені Кабінетом міністрів.

Тоді журналісти зафіксували, як ресторан під час жорсткого карантину продовжував працювати та приймати відвідувачів, серед яких були народні депутати Антон Яценко, Ігор Негулевський, Олександр Кабанов і колишній заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов.

А вже незабаром Тищенко потрапив у новий скандал, влаштувавши масштабне святкування дня народження дружини Алли Барановської попри локдаун у Києві.

Гучна, хоч і засекречена від громадськості, вечірка відбулася в столичному готелі Fairmont. У мережі тоді з’явилися кадри, на яких можна було помітити, що персонал обслуговування перебував у масках, а от гості не захотіли дотримуватися протиепідемічних правил.

Народний депутат тоді заявив, що салют на дні народження його дружини Алли Барановської був сюрпризом, а скандал навколо нього – це начебто “замовлення і спецоперація”.

У липні 2022 року очільниця фракції Слуга народу достроково припинила повноваження нардепа Миколи Тищенка як глави закарпатської обласної організації партії через погану репутацію.

А у грудні 2022 року Тищенко потрапив у черговий скандал. За даними ЗМІ, він із групою осіб нібито намагався проникнути на територію приватного підприємства в Закарпатській області, повідомив журналіст Віталій Глагола.

Тоді Тищенко “щиро” здивувався звинуваченням у скандалах та пообіцяв стежити, щоб “князьки Закарпаття не підняли голови”.

І от вже у 2023 році, через 11 місяців після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, він теж “відзначився” поїздкою до Таїланду через декілька днів після підписання указу президента про заборону виїзду чиновників за кордон в особистих справах.

Глава Верховної Ради Стефанчук наголосив, що не підписував документ для відрядження Тищенка в Таїланд, а тим паче не посилав його за кордон у робочих справах.