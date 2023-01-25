Январь, 25 в 17:30

После скандала с закупками продуктов министр обороны Алексей Резников анонсировал реформу питания в Вооруженных Силах Украины.

Он предлагает ввести в ВСУ гибкую, но унифицированную систему меню, в основе формирования которой будут не деньги и калории, а единицы измерения (граммы/шт.) и калории.

По словам Резникова, это распространенный подход НАТО. На реформу уйдет от четырех до пяти месяцев.

Сейчас смотрят

– Вызовом является то, что существуют особые требования к питанию видов, родов и сил ВСУ. Есть ВМСУ, десантники, авиация со своими особенностями. Есть отличия между питанием в полевых условиях на фронте и в пункте постоянной дислокации. Весь этот массив нужно проработать. Мы начали готовить почву для этих изменений осенью, но во время войны должны действовать аккуратно, ведь непрерывность снабжения продовольствием – безусловный приоритет, — написал министр в Facebook.

В результате реформы для армии должны разработать веганское, халяльное, кошерное и постное меню христианской традиции.

Также Резников поддержал инициативу народных депутатов сделать часть оборонных закупок открытыми, если это не помешает безопасности поставщиков и сохранит чувствительную информацию об ВСУ.

Министр заверил, что у него нет претензий к журналистам, публикующим обличительные материалы о закупках в армии.

— В то же время абсолютно недопустимо, чтобы в публичном пространстве свободно распространялись документы оборонного ведомства. Но это вопрос, прежде всего, к должностным лицам Минобороны и ВСУ. Предмет моего обращения в СБУ – не деятельность журналистов, а действия или бездействие должностных лиц. Потому что сегодня может произойти утечка бумаг, не несущих угрозу обороне, а завтра – чего-то более опасного для наших людей, — заявил Резников.

Напомним, ранее в СМИ распространили информацию о закупке услуг для питания военнослужащих по завышенным ценам.

В Минобороны назвали статью манипулятивной, но 24 января правительство уволило замминистра по тыловому обеспечению Вячеслава Шаповалова, а позже сообщили об увольнении директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого.