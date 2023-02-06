Нардеп Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата – Арахамия
Народный депутат бывшей партии Оппозиционной платформы – за життя Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата.
Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
По его словам, выход Абрамовича из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабной войны стал началом конца этой партии в украинском парламенте.
– Поэтому, надеюсь, что сегодняшнее его решение о сложении депутатских полномочий так же станет примером для подражания другим депутатам от запрещенной ОПЗЖ, – сказал Арахамия.
Он также отметил, что у Игоря Абрамовича проукраинская позиция, а созданная им депутатская группа Восстановление Украины последовательно поддерживает все важные для будущего страны и отпор агрессору законодательные решения.
Давид Арахамия назвал Абрамовича своим среди чужих в тылу “пятой колонны”.
Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что скоро мандаты потеряют еще трое депутатов от бывшей ОПЗЖ: Олег Волошин, Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод.
Фото: Википедия