Арахамия анонсировал лишение мандатов еще двух депутатов от запрещенных партий
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что на ближайшей пленарной неделе Верховная Рада продолжит процесс очищения от народных депутатов запрещенных пророссийских партий.
По его словам, речь идет о лишении мандатов как минимум двух парламентариев.
Фамилий политик не назвал, но пообещал позже сообщить о деталях.
— Все будет проходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины. То есть, без шансов на обжалование в украинских и международных судах. К сожалению, это не так быстро, как нам всем бы хотелось. Зато надежно, — подчеркнул Арахамия.
Верховная Рада 12 января досрочно прекратила полномочия четырех народных депутатов от ОПЗЖ из-за потери гражданства. Речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Андрее Деркаче и Ринате Кузьмине.
Тогда же прекратили полномочия Андрея Аксенова, который стал депутатом после довыборов в марте 2021 года от партии Порядок.
По данным СМИ, написали заявления о сложении мандата Олег Волошин, Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, но они еще не поступили в парламент.