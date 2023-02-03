Арахамия анонсировал лишение мандатов еще двух депутатов от запрещенных партий

Февраль, 03 в 14:48

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что на ближайшей пленарной неделе Верховная Рада продолжит процесс очищения от народных депутатов запрещенных пророссийских партий.

По его словам, речь идет о лишении мандатов как минимум двух парламентариев.

Фамилий политик не назвал, но пообещал позже сообщить о деталях.

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— Все будет проходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины. То есть, без шансов на обжалование в украинских и международных судах. К сожалению, это не так быстро, как нам всем бы хотелось. Зато надежно, — подчеркнул Арахамия.

Верховная Рада 12 января досрочно прекратила полномочия четырех народных депутатов от ОПЗЖ из-за потери гражданства. Речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Андрее Деркаче и Ринате Кузьмине.

Тогда же прекратили полномочия Андрея Аксенова, который стал депутатом после довыборов в марте 2021 года от партии Порядок.

По данным СМИ, написали заявления о сложении мандата Олег Волошин, Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, но они еще не поступили в парламент.