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Факты / Україна / Общество

Арахамия рассказал, кто возглавит СБУ, МВД и Минобороны Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Давид Арахамія
Фото: УНИАН

Глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Украины Давид Арахамия обнародовал изменения в кадровой политике нескольких учреждений.

Кадровые изменения в МВД, СБУ и Минобороны

Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.

По мнению Арахамии, это абсолютно логично, учитывая его экспертизу по Рамштайн и необходимость “поднять” Министерство, которое должно делать больше.

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Резніков

Фото: Генштаб ВСУ

В то же время руководитель ГУР, генерал-майор Кирилл Буданов теперь возглавит Министерство обороны Украины. Арахамия отметил, что это абсолютно логично для военного времени.

Кирило Буданов

Фото: Минобороны

Кадровые изменения произошли также в Министерстве внутренних дел и Службе безопасности Украины. В частности, МВД возглавит Игорь Клименко, а СБУ — Василий Малюк.

Арахамия отметил, что война в Украине диктует кадровую политику, время и обстоятельства требуют усиления и перегруппировки, поскольку враг готовится наступать, а украинцы готовятся защищаться и возвращать свои территории.

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