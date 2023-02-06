Лютий, 06 в 10:43

Народний депутат колишньої партії Опозиційної платформи – за життя Ігор Абрамович написав заяву про складання мандата.

Про це повідомив очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія.

За його словами, вихід Абрамовича з лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабної війни став початком кінця цієї партії в українському парламенті.

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– Тому, сподіваюся, що сьогоднішнє його рішення про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ, – сказав Арахамія.

Він також зауважив, що в Ігоря Абрамовича проукраїнська позиція, а створена ним депутатська група Відновлення України послідовно підтримує всі важливі для майбутнього країни та відсічі агресору законодавчі рішення.

Давид Арахамія назвав Абрамовича своїм серед чужих у тилу “п’ятої колони”.

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що скоро мандати втратять ще троє депутатів від колишньої ОПЗЖ: Олег Волошин, Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод.

Фото: Вікіпедія