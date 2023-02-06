Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Игоря Абрамовича

Бедрак Виктория, редактор ленты
Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Игоря Абрамовича

В понедельник, 6 февраля, Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата от бывшей партии Оппозиционная платформа – за жизнь Игоря Абрамовича.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За проголосовало 317 парламентариев.

Сейчас смотрят

Отмечено, что это единственное сложение мандата за сегодня.

Накануне глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата.

Читайте
Рада признала ПВК Вагнер международной преступной организацией

Фото: Википедия

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка