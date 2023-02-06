Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Игоря Абрамовича
В понедельник, 6 февраля, Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата от бывшей партии Оппозиционная платформа – за жизнь Игоря Абрамовича.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За проголосовало 317 парламентариев.
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Отмечено, что это единственное сложение мандата за сегодня.
Накануне глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата.
Фото: Википедия
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