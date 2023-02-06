Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Игоря Абрамовича

Февраль, 06 в 15:36

В понедельник, 6 февраля, Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата от бывшей партии Оппозиционная платформа – за жизнь Игоря Абрамовича.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За проголосовало 317 парламентариев.

Сейчас смотрят Отмечено, что это единственное сложение мандата за сегодня. Накануне глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата. Читайте Рада признала ПВК Вагнер международной преступной организацией Фото: Википедия

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