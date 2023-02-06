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Рада підтримала припинення повноважень нардепа Ігоря Абрамовича

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Рада підтримала припинення повноважень нардепа Ігоря Абрамовича

У понеділок, 6 лютого, Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата від колишньої партії Опозиційна платформа – За життя Ігоря Абрамовича.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За проголосували 317 парламентарів. Зазначено, що це єдине складання мандату за сьогодні.

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Напередодні очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що Ігор Абрамович написав заяву про складання мандата.

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Фото: Вікіпедія

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