Рада підтримала припинення повноважень нардепа Ігоря Абрамовича
У понеділок, 6 лютого, Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата від колишньої партії Опозиційна платформа – За життя Ігоря Абрамовича.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За проголосували 317 парламентарів. Зазначено, що це єдине складання мандату за сьогодні.
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Напередодні очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що Ігор Абрамович написав заяву про складання мандата.
Фото: Вікіпедія
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