Выразил уважение Зеленскому: Байден оставил запись в книге гостей Мариинского дворца

Президент США Джо Байден оставил запись в книге гостей Мариинского дворца, официальной резиденции президента Украины.

Об этом в своем Twitter написал вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины Александр Кубраков.

????????????????Grateful for support, Mr.Biden! It’s a great honor ti welcome ⁦@POTUS⁩ to Kyiv! ????????????????

⁦@USAmbKyiv⁩#StandWithUkraine pic.twitter.com/C1OC6FKmjW

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) February 20, 2023