Выразил уважение Зеленскому: Байден оставил запись в книге гостей Мариинского дворца
Президент США Джо Байден оставил запись в книге гостей Мариинского дворца, официальной резиденции президента Украины.
Об этом в своем Twitter написал вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины Александр Кубраков.
– Я имею честь снова быть в Киеве, чтобы выразить солидарность и дружбу с свободолюбивым народом Украины. Господин президент, пожалуйста, примите мое глубокое уважение за ваше мужество и лидерство. Слава Украине! – написал Байден.
????????????????Grateful for support, Mr.Biden! It’s a great honor ti welcome @POTUS to Kyiv! ????????????????Сейчас смотрят
@USAmbKyiv#StandWithUkraine pic.twitter.com/C1OC6FKmjW
— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) February 20, 2023
Напомним, 20 февраля президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в Киев.
На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским Байден заявил, что более 50 стран мира помогают Украине в противостоянии российской агрессии, а также анонсировал, что сегодня будет объявлена дополнительная военная помощь от США на $2,5 млрд.