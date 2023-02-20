Лютий, 20 в 15:25

Візит президента США Джозефа Байдена до України готувався в повній секретності. Протягом року президент Володимир Зеленський неодноразово запрошував американського колегу до Києва.

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

– Президент упродовж року запрошував президента США до України, а кілька днів тому ми отримали сигнал, що це запрошення прийнято, тож відповідно почалися підготування. Як саме готували візит, я вам не можу сказати, – наголосив він.

За його словами, цим займалися Офіс президента, МЗС та ті, хто відповідає за безпеку, так само і з боку США – Держдепартамент і Білий дім.

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Він наголосив, що про візит знала дуже обмежена кількість людей, приблизно до 10. Це керівники тих підрозділів, які готували візит.

– Знали одиниці, лише керівники кожної з цих установ… Багато з тих, хто мав бути задіяний у підготовці такого візиту не знали і, можливо, дізналися лише сьогодні, – додав він.

Зустріч тет-а-тет тривала удвічі довше, ніж було заплановано. Розмова мала бути півгодини, але тривала годину.

У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Між нинішнім і попереднім візитом американських президентів до України – майже 15 років. Востаннє нас відвідував Джордж Буш-молодший 2008 року.