Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова взять на себя обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
Об этом глава польского правительства заявил во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским.
— Готовы ли мы обучать украинских пилотов на F-16? Да, мы готовы такие учения на F-16 проводить в Польше, — сказал Моравецкий.
Однако он добавил, что этот вопрос еще нуждается в согласовании в более широкой коалиции – с партнерами.
Моравецкий подчеркнул, что в конце концов нужно сделать украинское небо безопасным.
Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на снятие табу относительно предоставления авиации для Украины.
— Верю, что благодаря настойчивости нашей и наших польских братьев, всех наших союзников, мы сможем преодолеть и другое оборонное табу — преодолеть табу относительно авиационной коалиции, — сказал глава государства.
Зеленский заметил, что это очень сложный вопрос, но над ним нужно работать.
Ранее стало известно, что в Украину из Польши уже прибыли первые боевые танки Leopard 2.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что Соединенные Штаты не будут отправлять истребители F-16 в Украину.
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