Февраль, 24 в 15:52

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова взять на себя обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом глава польского правительства заявил во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

— Готовы ли мы обучать украинских пилотов на F-16? Да, мы готовы такие учения на F-16 проводить в Польше, — сказал Моравецкий.

Однако он добавил, что этот вопрос еще нуждается в согласовании в более широкой коалиции – с партнерами.

Сейчас смотрят

Моравецкий подчеркнул, что в конце концов нужно сделать украинское небо безопасным.

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на снятие табу относительно предоставления авиации для Украины.

— Верю, что благодаря настойчивости нашей и наших польских братьев, всех наших союзников, мы сможем преодолеть и другое оборонное табу — преодолеть табу относительно авиационной коалиции, — сказал глава государства.

Зеленский заметил, что это очень сложный вопрос, но над ним нужно работать.

Ранее стало известно, что в Украину из Польши уже прибыли первые боевые танки Leopard 2.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Соединенные Штаты не будут отправлять истребители F-16 в Украину.

Что известно об истребителе F-16 — читайте на Фактах ICTV.