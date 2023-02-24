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Факти / Україна / Політика

Польща готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Матеуш Моравецький
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова взяти на себе навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це очільник польського уряду сказав під час брифінгу із президентом Володимиром Зеленським.

Чи ми готові навчати українських пілотів на F-16? Так, ми готові такі навчання на F-16 проводити в Польщі, сказав Моравецький.

Однак він додав, що це питання ще потребує узгодження у ширшій коаліції із партнерами.

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Моравецький наголосив, що зрештою треба зробити українське небо безпечним.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на зняття табу щодо надання авіації для України.

Вірю, що завдяки наполегливості нашій і наших польських братів, усіх наших союзників, ми зможемо подолати й інше оборонне табу щодо авіаційної коаліції, сказав очільник держави.

Зеленський зауважив, що це дуже складне питання, проте над ним треба працювати.

Раніше стало відомо, що до України із Польщі вже прибули перші бойові танки Leopard 2.

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Президент США Джо Байден раніше заявив, що Сполучені Штати не відправлятимуть винищувачі F-16 до України.

Що відомо про винищувач F-16 – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: УНІАН
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