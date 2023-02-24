Рада поддержала лишение мандатов Королевской, Солода и Волошина
Верховная Рада 24 февраля проголосовала на досрочное прекращение полномочий еще трех народных депутатов от запрещенной ОПЗЖ – Натальи Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, за лишение мандата Солода проголосовало 325 нардепов, Королевской – 332 и Волошина – 330.
Железняк отметил, что в парламенте осталось 405 нардепов, что является рекордом.
Несколько дней назад председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступили заявления от народных депутатов от партии ОПЗЖ Натальи Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина.
6 февраля Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата от бывшей партии Оппозиционная платформа – За жизнь Игоря Абрамовича.