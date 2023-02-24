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Рада поддержала лишение мандатов Королевской, Солода и Волошина

Валентина Летяк, редактор ленты
Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховная Рада 24 февраля проголосовала на досрочное прекращение полномочий еще трех народных депутатов от запрещенной ОПЗЖ – Натальи Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за лишение мандата Солода проголосовало 325 нардепов, Королевской – 332 и Волошина – 330.

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Железняк отметил, что в парламенте осталось 405 нардепов, что является рекордом.

Несколько дней назад председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступили заявления от народных депутатов от партии ОПЗЖ Натальи Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина.

6 февраля Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата от бывшей партии Оппозиционная платформа – За жизнь Игоря Абрамовича.

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