Через несколько месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину пророссийская фракция Оппозиционная платформа — За жизнь (ОПЗЖ) прекратила свое существование в Верховной Раде. Однако большинство бывших членов фракции продолжают работать как украинские нардепы и представители двух новосозданных политических сил.

Какова судьба бывших парламентариев из ОПЗЖ, которые сегодня входят в состав 21 комитета ВРУ — читайте в исследовании R&D центра YouControl.

В марте 2022 года первым, кто был исключен из состава фракции ОПЗЖ после начала полномасштабного вторжения России в Украину стал Илья Кива.

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15 марта его лишили мандата нардепа, а в тот же день из состава фракции вышли парламентарии Татьяна Плачкова, Александр Фельдман, Игорь Абрамович и Вадим Столар.

Уже 19 марта в Совете нацбезопасности и обороны Украины приостановили деятельность партии ОПЗЖ на время военного положения, а уже в конце месяца фракцию покинули еще пять депутатов: Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашов, Владимир Мороз, Наталья Приходько.

В апреле была приостановлена деятельность одноименной фракции ОПЗЖ в Верховной раде Украины, и только в мае фракция официально прекращает свое существование.

В июне Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии ОПЗЖ и принял решение о передаче имущества и средств партии в пользу государства. И только в сентябре Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу политической партии ОПЗЖ и окончательно запретил ее деятельность на территории Украины.

ПЗМЖ и партия Восстановление Украины

В апреле 2022 года 25 депутатов из фракции ОПЗЖ вошли в состав вновь созданной депутатской группы Платформа за жизнь и мир (ПЗМЖ), которую возглавил группы стал Юрий Бойко. В июле к группе присоединился Юрий Павленко, а в целом в состав депутатской группы ПЗМЖ вошли супруги Наталья Королевская и Юрий Солод, Нестор Шуфрич, Григорий Суркис, Александр Пономарев, Сергей и Юлия Левочкины. Последняя в конце ноября 2022 года досрочно сложила мандат ВРУ.

Во второй половине мая прошлого года депутаты создали еще одну группу, которая получила название Восстановление Украины. В ее состав вошли 12 бывших членов фракции ОПЗЖ. Сопредседателем группы стал Игорь Абрамович, а среди нардепов в депутатской группе был, в частности, известные представители бизнеса — Вадим Столар и Александр Фельдман.

Что с другими бывшими депутатами ОПЗЖ

Бывшие члены ОПЗЖ, кроме Ильи Кивы и тех, что присоединились к новосозданным депутатским группам, вошли в ряды внефракционных депутатов: Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин, Вадим Рабинович и Федор Христенко.

В прошлом году, в начале ноября, Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия нардепа Вадима Рабиновича, а в январе текущего года было прекращено украинское гражданство Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и они были лишены мандатов ВРУ.

Федор Христенко остался в составе внефракционных депутатов, при этом он отсутствовал на всех заседаниях Верховной рады Украины за период с июня по декабрь 2022 года.

21 комитет с участием бывших членов ОПЗЖ.

Аналитики YouControl на основе анализа открытых в условиях военного положения источников информации (сайт ВРУ, сайты комитетов ВРУ, публикации в медиа) выяснили, что бывшие члены фракции ОПЗЖ сегодня входят в состав 21 комитета Верховной Рады Украины.

— Так, депутаты, большинство из которых до недавнего времени активно поддерживала пророссийскую риторику, не просто продолжают политическую деятельность, но и являются лицами, которые имеют реальное влияние на принятие важных государственных решений, — говорится в исследовании.

Таки образом, наибольшее количественное присутствие депутатов бывшей ОПЗЖ (три и более человек) в:

Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики: Игорь Абрамович, Александр Лукашев, Антонина Славицкая, Николай Скорик и Юрий Солод;

Комитете по вопросам бюджета: Виталий Борт, Валерий Гнатенко, Сергей Дунаев и Александр Качный;

Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг: Юлий Иоффе, Игорь Кисилев и Владимир Мороз;

Комитете по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины: Юрий Загородний, Михаил Папиев и Наталья Приходько;

Комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства: Дмитрий Исаенко, Владимир Кальцев и Татьяна Плачкова.

Комитеты ВРУ, в составе которых по 2 представителя бывшей фракции ОПЗЖ:

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности: Григорий Мамка, Суто Мамоян;

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики: Вадим Столар, Федор Христенко;

Комитет по вопросам правовой политики: Василий Нимченко, Александр Пузанов;

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования: Александр Фельдман, Виктор Черный.

Во всех остальных комитетах заседает по одному народному депутату от фракции бывшей ОПЗЖ. В частности:

Сергей Левочкин является членом Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Нестор Шуфрич возглавляет Комитет по вопросам свободы слова. Его коллега по комитету Татьяна Цыба и “Движение Честно” уже отмечали, что Шуфрич должен уйти с должности председателя комитета, однако сам он в декабре 2022 года заявил, что не собирается добровольно уходить с должности главы комитета.

Григорий Суркис является секретарем Комитета по вопросам молодежи и спорта. В ноябре 2022 года он вместе с коллегой по фракции Нестором Шуфричем покинули состав Национального олимпийского комитета.

Анатолий Бурмич входит в состав Комитета по вопросам антикоррупционной политики.

Исследователи указывают, что согласно данным о результатах голосования за законопроекты, явку бывших членов фракции ОПЗЖ на заседаниях ВРУ в период июнь-декабрь 2022 года “сложно назвать удовлетворительной”.

— Крупнейшими “прогульщиками” — отсутствовали на 100% или большей части заседаний ВРУ — стали: Игорь Абрамович, Наталья Королевская, Юрий Солод, Федор Христенко, Олег Волошин, Александр Пономарев, Вадим Столар, а также ныне уже лишенные мандатов Тарас Козак, Вадим Рабинович, Ренат Кузьмин и Виктор Медведчук. Большинство из упомянутых выше депутатов, также отсутствовали и на заседаниях ВРУ с начала полномасштабного вторжения по май 2022 года включительно, говорится в сообщении.

Итог

Несмотря на прекращение существования пророссийской фракции ОПЗЖ, большинство ее бывших членов продолжают работу как нардепы и члены двух вновь созданных депутатских групп. Представители этих групп входят в состав стратегически важных в условиях войны с Россией комитетов Рады, влияют на формирование, рассмотрение и принятие законов.

— То есть имеют реальный доступ к критической информации и влияют на изменения в законодательстве и формировании политической повестки, — пишут исследователи.

Кроме того, в материале говорится о том, что “правопреемники” ОПЗЖ — депутатские группы ПЗЖМ и Восстановление Украины — имеют в своем составе значительное количество представителей бизнеса. Так, значительное количество народных депутатов, которые имеют мандаты ВРУ и являются бывшими членами фракции ОПЗЖ, имеют отношение к так называемым “ФПГ” или группам компаний, которые определены в системе YouСontrol (например АВЭК, Группа семьи Левочкиных, Группа Юрия Бойко, Группа Нестора Шуфрича и другие).

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, государство ограничило доступ к крайне важным публичным реестрам. Исследователи указывают, что ограничение доступа к ЕГР и полное закрытие доступа к Единому государственному реестру деклараций делает крайне сложным выявление связей бывших представителей пророссийской ОПЗЖ со страной-агрессором.

— Это также не позволяет отслеживать факты причастности этих лиц к новому бизнесу, на который они потенциально могут влиять через свою депутатскую деятельность. То есть, правдиво неизвестны критически важные данные о связях и деятельности бывших членов ОПЗЖ, действующих членов ПЗМЖ и Восстановления Украины. А учитывая пророссийские нарративы ОПЗЖ в течение лет, можно только представить уровень потенциальной угрозы ее “потомства” и вреда для государства сегодня, — говорится в сообщении.

В январе сообщалось, что нардепов от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Григория Суркиса и Нестора Шуфрича исключили из Национального олимпийского комитета Украины.