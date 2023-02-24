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Факти / Україна / Політика

Рада підтримала позбавлення мандатів Королевської, Солода та Волошина

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховна Рада 24 лютого проголосувала на дострокове припинення повноважень ще трьох народних депутатів від забороненої ОПЗЖ – Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за позбавлення мандата Солода проголосувало 325 нардепів, Королевської – 332 і Волошина – 330.

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Железняк наголосив, що у парламенті залишилося 405 нардепів, що є рекордом.

Кілька днів тому голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшли заяви від народних депутатів від партії ОПЗЖ Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина.

6 лютого Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата від колишньої партії Опозиційна платформа – За життя Ігоря Абрамовича.

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