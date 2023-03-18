Март, 17 в 22:27

После решения Международного уголовного суда Китай будет находиться в непростой ситуации из-за запланированной встречи лидера КНР Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона Единые новости.

– Я думаю, что Китай сейчас будет в достаточно непростой ситуации. Объявлен визит лидера КНР в Москву. Будет очень непростая ситуация, когда (состоится встреча — Ред.) фактически с человеком, которого МУС обвиняет в уголовном преступлении в отношении детей, — подчеркнул он.

Секретарь СНБО напомнил, что количество украинских детей, погибших из-за полномасштабной агрессии РФ, приближается к 500. По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 17 марта погибли 464 ребенка, более 925 получили ранения.

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Данилов добавил, что дети погибают из-за приказа Путина о вторжении в Украину. Секретарь СНБО назвал кремлевского диктатора маньяком в связи с систематическими убийствами украинских граждан.

– Они (дети, — Ред.) не участвовали ни в каких военных операциях, не имеют отношения к тому абсурду, который они придумали. Путин – это серийный убийца, это маньяк. Почему маньяк? Маньяк – это же убийца, который повторно убивает и получает от этого наслаждение, — отметил Данилов.

Он напомнил, что Китай не является членом Римского устава: эта страна не подписывала и не ратифицировала указанный документ. Путина же могут арестовать на территории стран, ратифицировавших устав Международного уголовного суда.

Несмотря на это, по словам Данилова, визит лидера КНР в Россию “будет непростой задачей для китайских дипломатов”.

Сегодня стало известно, что МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – принудительной депортации украинских детей.