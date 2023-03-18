Березень, 17 в 22:27

Після рішення Міжнародного кримінального суду Китай перебуватиме в непростій ситуації через заплановану зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Я думаю, що Китай зараз буде в досить непростій ситуації. Оголошено візит лідера КНР до Москви. Буде дуже непроста ситуація, коли (відбудеться зустріч, – Ред.) фактично з людиною, яку МКС звинувачує у кримінальному злочині щодо дітей, – наголосив він.

Секретар РНБО нагадав, що кількість українських дітей, які загинули через повномасштабну агресію РФ, наближається до 500. За даними Офісу генпрокурора, станом на 17 березня загинули 464 дитини, понад 925 зазнали поранень.

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Данілов додав, що діти гинуть через наказ Путіна про вторгнення в Україну. Секретар РНБО назвав кремлівського диктатора маніяком у зв’язку з систематичними вбивствами українських громадян.

– Вони (діти, – Ред.) не брали участі в жодних військових операціях, не мають стосунку до того абсурду, який вони вигадали. Путін – це серійний вбивця, це маніяк. Чому маніяк? Маніяк – це ж убивця, який повторно вбиває і отримує від цього насолоду, – зазначив Данілов.

Він нагадав, що Китай не є учасником Римського статуту: ця країна не підписувала й не ратифікувала цей документ. Путіна ж можуть арештувати на території країн, які ратифікували статут Міжнародного кримінального суду.

Попри це, за словами Данілова, візит лідера КНР до Росії “буде непростим завданням для китайських дипломатів”.

Сьогодні стало відомо, що МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Відтепер Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – примусовій депортації українських дітей.