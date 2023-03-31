В Китае не исключают встречи Зеленского с Си Цзиньпином – СМИ

Март, 31 в 12:38

В Китае не исключают возможность встречи или телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом заявил постоянный представитель Китая в ЕС Фу Цунь, передает Financial Times.

– Телефонный разговор или встреча Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином возможна, – сказал китайский дипломат.

По его словам, этот вопрос обсуждали представители Украины и Китая.

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Напомним, Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину, поскольку они не контактировали с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, 21 марта Си Цзиньпин посетил Москву и предложил российскому диктатору Владимиру Путину более сдержанное видение российско-китайских отношений, чем то, которого ожидал глава Кремля.