У Китаї не виключають зустрічі Зеленського з Сі Цзіньпіном – ЗМІ
У Китаї не виключають можливості зустрічі або телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це заявив постійний представник Китаю у ЄС Фу Цунь, передає Financial Times.
– Телефонна розмова або зустріч Зеленського з главою КНР Сі Цзіньпіном можлива, – сказав китайський дипломат.
За його словами, це питання обговорювали представники України та Китаю.
Нагадаємо, Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну, оскільки вони не контактували з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Нагадаємо, 21 березня Сі Цзіньпін відвідав Москву та запропонував російському диктатору Володимиру Путіну більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж те, якого очікував очільник Кремля.