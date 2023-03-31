У Китаї не виключають зустрічі Зеленського з Сі Цзіньпіном – ЗМІ

Березень, 31 в 12:38

У Китаї не виключають можливості зустрічі або телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це заявив постійний представник Китаю у ЄС Фу Цунь, передає Financial Times.

– Телефонна розмова або зустріч Зеленського з главою КНР Сі Цзіньпіном можлива, – сказав китайський дипломат.

За його словами, це питання обговорювали представники України та Китаю.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну, оскільки вони не контактували з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, 21 березня Сі Цзіньпін відвідав Москву та запропонував російському диктатору Володимиру Путіну більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж те, якого очікував очільник Кремля.