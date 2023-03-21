Сі Цзіньпін не надаватиме Путіну підтримку, яка необхідна, щоб подолати невдачі в Україні – ISW

Березень, 21 в 8:45

Лідер Китаю Сі Цзіньпін запропонував російському диктатору Володимиру Путіну більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж те, якого очікував очільник Кремля.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

– Сі і Путін під час зустрічі 20 березня розхвалювали міцність китайсько-російських відносин, але в статтях, опублікованих 19 березня, запропонували різні тлумачення масштабу майбутніх відносин, – йдеться в повідомленні.

Так, у своїй статті Путін стверджував, що Росія і КНР “будують партнерство для формування багатополярного світового порядку всупереч колективному прагненню домінування Заходу та політиці подвійного стримування США проти Китаю і РФ”.

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Водночас Сі зосередився на представленні Китаю як стороннього посередника у війні Росії проти України, чий план переговорів “відображає єдність поглядів світової спільноти щодо подолання української кризи”.

Аналітики зазначають, що відмова Сі явно об’єднати Китай з Росією у передбачуваному Путіним геополітичному конфлікті із Заходом є помітним відходом від проголошеного Китаєм “безмежного партнерства” з РФ, яке передувало початку російського вторгнення в Україну.

– Риторика Сі припускає, що він не схильний повною мірою надавати Росії економічну та політичну підтримку, якої вона потребує, щоб подолати невдачі в Україні, – вказує ISW.

Фахівці додають, що Путін і Сі запропонували дещо подібні бачення посилення китайсько-російського економічного партнерства, і цілком імовірно, що вони підпишуть торговельно-економічні угоди, деякі з яких будуть спрямовані на полегшення схем ухилення від санкцій.

– Сі також запропонує більш конкретну пропозицію щодо врегулювання війни шляхом переговорів, хоча поки неясно, що передбачатиме його пропозиція і наскільки Кремль сприйме її. Незрозумілими також залишаються перспективи постачання Китаєм в РФ військової техніки, – підсумували в Інституті вивчення війни.

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня розпочав свій візит до Москви, він триватиме до 22 березня. Це перший державний візит китайського лідера до Росії за чотири роки.