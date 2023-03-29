Зеленський запросив Сі Цзіньпіна до України: що відповіли в Китаї

Березень, 29 в 14:32

Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну, оскільки вони не контактували з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю агентству Associated Press.

– Ми готові побачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я контактував з ним перед повномасштабною війною. Але протягом усього цього року, більше одного року, у нас не було контактів, – наголосив Зеленський.

У МЗС Китаю, відповідаючи на запитання, чи прийме Сі запрошення Зеленського і чи було воно офіційно надіслане, заявили, що не мають жодної інформації з цього приводу.

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– Китай підтримує спілкування з усіма зацікавленими сторонами, включно з Україною. Щодо конкретних деталей, я не маю інформації, яку я могла б надати, – сказала речниця МЗС Мао Нін.

Президент України Володимир Зеленський ще 24 лютого заявив, що хоче зустрітись з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Тоді в Пекіні також ухилилися від прямої відповіді.