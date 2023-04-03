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Факты / Україна / Политика

Кулеба 3-4 апреля примет участие в заседании Комиссии Украина — НАТО

Валентина Летяк, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: МИД

В начале недели, 3-4 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Брюссель с рабочим визитом, где примет участие в официальном заседании Комиссии Украина — НАТО.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Это будет первое заседание комиссии на уровне министров иностранных дел с участием Украины с 2017 года. Глава украинской дипломатии проведет важные переговоры в контексте подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле, — уточнил дипломат.

По его словам, во время встречи планируется также обсуждение дальнейших шагов по усилению обороноспособности Украины, новых поставок вооружения и производства боеприпасов, а также санкционного давления на Россию и создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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