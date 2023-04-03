Кулеба 3-4 квітня візьме участь в засіданні Комісії Україна – НАТО

Квітень, 03 в 11:24

На початку тижня, 3-4 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Брюссель з робочим візитом, де візьме участь в офіційному засіданні Комісії Україна – НАТО.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– Це буде перше засідання комісії на рівні міністрів закордонних справ за участю України з 2017 року. Глава української дипломатії проведе важливі переговори в контексті підготовки до Вільнюського саміту НАТО в липні, – уточнив дипломат.

За його словами, під час зустрічі планується також обговорення подальших кроків щодо посилення обороноздатності України, нових постачань озброєння і виробництва боєприпасів, а також санкційного тиску на Росію та створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Зараз дивляться

Угорщина протягом багатьох років блокувала скликання зустрічей Україна-НАТО на рівні міністрів, проте 21 березня генсек блоку Єнс Столтенберг заявив, що засідання заплановано на 4-5 квітня.