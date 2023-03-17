Март, 17 в 10:41

Победа Украины над Россией будет важнейшим шагом на пути украинцев в НАТО.

Такое мнение в интервью Укринформу высказал вице-премьер-министр — министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, Польша решительно поддерживает Украину на пути к вступлению в НАТО и в Евросоюз. Польские лидеры об этом неоднократно говорили президенту Владимиру Зеленскому и министру обороны Алексею Резникову.

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Мариуш Блащак считает, что именно победа Украины в войне является важнейшим шагом к возможному вступлению в НАТО. Украина должна выстоять как суверенное и независимое государство.

— На сегодня важнейшей и самой пристальной задачей является обеспечение, чтобы Украина выстояла как суверенное и независимое государство. Мы должны мобилизовать как можно больше военных, экономических и финансовых ресурсов, чтобы выиграть эту войну. Бесспорно, победа Украины является ее важнейшим шагом к возможному вступлению в структуры НАТО, — решительно заявил министр национальной обороны Польши.

Он также отметил, что на саммите НАТО в Вильнюсе будут говорить о перспективах членства Украины в Организации Североатлантического договора.

Мариуш Блащак напомнил, что фундаментальным принципом НАТО является политика открытых дверей для новых членов.