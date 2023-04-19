Президент Чехії Петр Павел найближчим часом планує відвідати Україну, щоб обговорити з президентом Володимиром Зеленським контрнаступ ЗСУ.

Про це Петр Павел заявив на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Очільник Чеської Республіки наголосив, що Організація Північноатлантичного договору для Чехії є критично важливим аспектом безпеки.

– НАТО є критично важливим аспектом безпеки моєї країни. Я радий, що Чехію вважають надійним партнером у часи кризи. Ми переживаємо період, ймовірно, найбільшої кризи безпеки в сучасній історії. Однозначно в цьому столітті, — заявив Петр Павел.

Президент Чехії також прокоментував перспективи вступу України до НАТО.

За його словами, це питання повинно обговорюватися після закінчення війни. Лише тоді буде сенс думати про можливі дати вступу.

– І навіть попри те, що війна закінчиться, Україні доведеться відновити свою економіку, свою армію, щоб знову стати стабільною країною. Тож потрібен час, знадобиться багато зусиль, і я розумію, що ми вже маємо надати довготривалу підтримку Україні, зокрема відновлення та підготовку до майбутнього членства в НАТО, — сказав президент Чехії.

Раніше повідомлялося, що на складах збройних сил Чехії ще є військове обладнання, яке може бути передано Україні.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова також заявила, що її країна має намір надати Україні військову допомогу на майже $25-29 млн.

Джерело : Суспільне

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