Апрель, 05 в 21:13

Чехия намерена предоставить Украине военную помощь на почти $25-29 млн (около 600-700 млн чешских крон).

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Черночова во время брифинга для журналистов после встречи с чешским президентом Петром Павлом.

Отмечается, что в пакет помощи войдет “так называемое ненужное имущество с армейских складов”.

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Яна Черночова представила Петру Павлу указанный список, а также передала ему список помощи, которую Чехия уже отправила Украине ранее.

— Помощь, которая планируется с нашей стороны вместе с начальником Генерального штаба, составляет около 600-700 млн крон. Это не финансовая помощь, это военные материалы, которые еще находятся на наших складах, так называемые ненужные, и которые армия действительно может отправить в Украину, не подвергая опасности собственную обороноспособность, — сказала Черночова.

Она подчеркнула, что в чешском оборонном ведомстве следят за тем, чтобы материал, который отправляют в Украину, можно было чем-то заменить.

Ранее президент Павел сказал в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, что Чешская Республика помогла Украине настолько, насколько могла, поставками оружия, но у нее не так много других возможностей.

Он также отметил, что видит некоторые возможности в области противовоздушной обороны и боеприпасов, для которых у Чехии есть производственные мощности.

По словам Черночовой, помощь в этой области уже предоставляется. Министр обороны Чехии также упомянула о создании совместного чешско-украинского производственного кластера, а также о поставках частным компаниям, которым государство выдает ускоренные разрешения.

Она проинформировала президента Чехии об утверждении мандата на отправку офицеров военной полиции в Украину.

Источник: Ceske noviny