Членство України в НАТО обговорюватиметься на саміті у Вільнюсі – Столтенберг

На саміті у Вільнюсі країни-члени НАТО готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї.

Про це заявив на пресконференції у Києві генсек організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенбер.

– Зеленський порушив питання членства і гарантій безпеки для України. І це буде важливим елементом порядку денного на цій зустрічі, НАТО готується до цього. Україна обирає своє майбутнє у євроатлантичній родині, майбутнє України – в НАТО, і члени Альянсу з цим згодні, – наголосив він.

Столтенберг також запевнив, що наразі всі члени військового союзу зосереджені на тому, як допомогти Україні у протистоянні російській агресії.

Перед цим Володимир Зеленський заявив, що очікує ухвалення на саміті НАТО у Вільнюсі, куди його запросили, пакета гарантій безпеки для України.

Він наголосив, що хоче бачити конкретні кроки, щоб розуміти, чого чекати в майбутньому.

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