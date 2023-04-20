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Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Украина ожидает принятия на саммите НАТО пакета гарантий безопасности – Зеленский

Украина ожидает принятия на саммите НАТО пакета гарантий безопасности – Зеленский
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает принятия на саммите НАТО пакета гарантий безопасности для нашей страны.

По его словам, Украине необходим более широкий формат отношений с НАТО.

Президент Украины отметил, что он бы хотел, чтобы на саммите в Вильнюсе утвердили такой пакет гарантий. А Украина со своей стороны все подготовит для этого.

— Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО. Мы хотим гарантий безопасности на этом пути. При этом мы не готовим альтернативу членству и не рассматриваем это как компромисс, — сказал глава государства после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский хочет видеть конкретные шаги от НАТО, чтобы понимать, чего ждать в будущем.

В свою очередь, генсек Йенс Столтенберг пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите НАТО.

— Я благодарен за приглашение посетить Вильнюс, но важно, чтобы Украина получила соответствующее приглашение. Невозможно представить безопасность евроатлантического пространства без Украины, — подчеркнул президент.

Столтенберг уверен, что в Вильнюсе члены Организации Североатлантического договора подтвердят свою поддержку Украины, и будут оказывать ее столько, сколько будет необходимо.

Генсек отметил, что на повестке саммита будут обсуждаться вопросы членства и гарантий для Украины.

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Источник: Интерфакс-Украина
Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, НАТО, Україна
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