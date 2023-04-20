Украина ожидает принятия на саммите НАТО пакета гарантий безопасности – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает принятия на саммите НАТО пакета гарантий безопасности для нашей страны.
По его словам, Украине необходим более широкий формат отношений с НАТО.
Президент Украины отметил, что он бы хотел, чтобы на саммите в Вильнюсе утвердили такой пакет гарантий. А Украина со своей стороны все подготовит для этого.
— Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО. Мы хотим гарантий безопасности на этом пути. При этом мы не готовим альтернативу членству и не рассматриваем это как компромисс, — сказал глава государства после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Зеленский хочет видеть конкретные шаги от НАТО, чтобы понимать, чего ждать в будущем.
В свою очередь, генсек Йенс Столтенберг пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите НАТО.
— Я благодарен за приглашение посетить Вильнюс, но важно, чтобы Украина получила соответствующее приглашение. Невозможно представить безопасность евроатлантического пространства без Украины, — подчеркнул президент.
Столтенберг уверен, что в Вильнюсе члены Организации Североатлантического договора подтвердят свою поддержку Украины, и будут оказывать ее столько, сколько будет необходимо.
Генсек отметил, что на повестке саммита будут обсуждаться вопросы членства и гарантий для Украины.