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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

СБУ арештувала понад 144 млн грн активів екснардепа Вадима Новинського

Вадим Новинський
Фото: УНІАН

Накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії колишнього нардепа Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ Укртрансгаз.

Про це повідомляє СБУ.

За даними спецслужби, цей газ намагались відчужити на користь третіх осіб, щоб уникнути санкції РНБО.

Так, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з країною-агресором Росією.

У незаконних діях залучили підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

Проте СБУ вдалося викрити злочинну схему і заблокували її.

У межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) тривають слідчі дії.

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Раніше СБУ вдалося заарештувати корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин. Ці промислові об’єкти належали Вадиму Новинському.

Загальна сума арештованого майна становить понад 3,5 млрд грн.

Джерело: СБУ
Вадим Новинський, СБУ
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