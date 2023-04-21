Почти 30 стран подписали декларацию относительно восстановления Украины

По итогам Международного саммита городов и регионов, который состоялся в Киеве 19-20 апреля, представители 29 стран, включая Украину, а также Совета Европы, ЕС и Европейского комитета регионов подписали декларацию о готовности взять патронат над пострадавшими от российского террора регионами.

Офис президента обнародовал полный тест итоговой декларации.

— Мы, участники саммита, признавая особую важность объединения вокруг ценностей демократии и свободы, декларируем настроенность совместными усилиями помогать в развитии мирного, демократического и богатого будущего, способствовать становлению всеобъемлющего справедливого и устойчивого мира в Украине для обеспечения международной безопасности и стабильности, — говорится в документе.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги Международного саммита городов и регионов, сообщил о подписании совместной декларации с участием 30 стран мира , Совета Европы, ЕС и Европейского комитета регионов, а также 11 соглашений между украинскими регионами, городами, общинами и иностранными партнерами.

Глава правительства ранее говорил, что на восстановление Украины, которое начнется уже в 2023 году, необходимо более $14 млрд .

Фото: Денис Шмигаль

Источник : Офис президента

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