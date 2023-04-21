Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Майже 30 країн підписали декларацію з розбудови України

Міжнародний саміт міст і регіонів

За підсумками Міжнародного саміту міст і регіонів, який відбувся у Києві 19-20 квітня, представники 29 країн, включно з Україною, а також Ради Європи, ЄС та Європейського комітету регіонів підписали декларацію щодо готовності взяти патронат над постраждалими від російського терору регіонами.

Офіс президента оприлюднив повний тест підсумкової декларації.

– Ми, учасники саміту, визнаючи особливу важливість об’єднання навколо цінностей демократії та свободи, декларуємо налаштованість спільними зусиллями допомагати в розбудові мирного, демократичного та заможного майбутнього, сприяти становленню всеосяжного справедливого та сталого миру в Україні для забезпечення міжнародної безпеки й стабільності, – йдеться в документі.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки Міжнародного саміту міст та регіонів, повідомив про підписання спільної декларації за участю 30 країн світу , Ради Європи, ЄС та Європейського комітету регіонів, а також 11 угод між українськими регіонами, містами, громадами та іноземними партнерами.

Глава уряду раніше говорив, що на відновлення України, яке розпочнеться вже у 2023 році, необхідно понад $14 млрд.

Читайте також
Відкриваємо новий рівень взаємодії між громадами України та союзників – Зеленський
Володимир Зеленський

Фото: Денис Шмигаль

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Громади, місцеве самоврядування, Російська агресія, Україна-ЄС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
З народом Мексики Україна швидше реалізує формулу миру – Зеленський
Володимир Зеленський
З’явилося відео моменту падіння російської бомби в Бєлгороді
Майже 30 країн підписали декларацію з розбудови України
Підтримка буде скільки потрібно: Остін Резнікову перед засіданням у Рамштайні
Майже 30 країн підписали декларацію з розбудови України
Багнюка не настільки заважає контрнаступу ЗСУ, як повідомляють у РФ – розвідка Британії
Ноги в багнюці
СБУ затримала двох рятувальників, які під час окупації Київщини підпалили пожежну частину
СБУ
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.04.2023)
Майже 30 країн підписали декларацію з розбудови України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.04.2023)
Майже 30 країн підписали декларацію з розбудови України
Вже зібрали на дрони та бус: у Черкасах студенти розбирають ноутбуки заради ЗСУ
Ремонт гаджетів
У КМДА розповіли, коли очікують пік весняної повені та як готуються рятувальники
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь