Майже 30 країн підписали декларацію з розбудови України

За підсумками Міжнародного саміту міст і регіонів, який відбувся у Києві 19-20 квітня, представники 29 країн, включно з Україною, а також Ради Європи, ЄС та Європейського комітету регіонів підписали декларацію щодо готовності взяти патронат над постраждалими від російського терору регіонами.

Офіс президента оприлюднив повний тест підсумкової декларації.

– Ми, учасники саміту, визнаючи особливу важливість об’єднання навколо цінностей демократії та свободи, декларуємо налаштованість спільними зусиллями допомагати в розбудові мирного, демократичного та заможного майбутнього, сприяти становленню всеосяжного справедливого та сталого миру в Україні для забезпечення міжнародної безпеки й стабільності, – йдеться в документі.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки Міжнародного саміту міст та регіонів, повідомив про підписання спільної декларації за участю 30 країн світу , Ради Європи, ЄС та Європейського комітету регіонів, а також 11 угод між українськими регіонами, містами, громадами та іноземними партнерами.

Глава уряду раніше говорив, що на відновлення України, яке розпочнеться вже у 2023 році, необхідно понад $14 млрд.

Фото: Денис Шмигаль

Джерело : Офіс президента

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