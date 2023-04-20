Открываем новый уровень взаимодействия между общинами Украины и союзников — Зеленский

Украина открывает новый уровень взаимодействия между нашими гражданами и гражданами союзников. Об этом во время выступления на Международном саммите городов и регионов в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что партнеры Украины, как и наше государство, ценят самое главное — свободу и важное, действенное местное самоуправление.

Глава государства уверен, что новая украинская инфраструктура защиты и сотрудничество ради безопасности станут примером для стран, городов, для общин, для людей.

— Так же как российская агрессия вызвала глобальные негативные, очень болезненные последствия, украинская победа должна принести миру новые стандарты безопасности, новый опыт совместного действия и экономический потенциал, новые возможности строить и защищаться вместе, — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что в Конгрессе привлечена к совместной работе центральная власть государства — как исполнительная власть, так и законодательная. Также присутствует все местное самоуправление и международные гости, в частности генсек НАТО Йенс Столтенберг и мэр Парижа Анн Идальго.

По словам президента, этот альянс придает прочности и энергии всем другим направлениям нашего сотрудничества, в том числе и тому Альянсу (НАТО), который представляет генсек Йенс Столтенберг.

Зеленский напоследок высказался, что Украина обязательно присоединится к нему также. Он добавил, что мы в этом уверены и делаем все, чтобы это произошло быстрее.

20 апреля стало известно о визите в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга. Это его первая поездка в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Во время встречи с Зеленским генсек сказал, что на саммите в Вильнюсе страны-члены НАТО готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее.

Источник : Офис президента

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