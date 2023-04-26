Италия поддерживает вступление Украины в ЕС и будет этому способствовать

Президент Италии Серджо Матарелла и премьер Джорджа Мелони заявили, что поддерживают скорейшее вступление Украины в Евросоюз, и пообещали поспособствовать этому.

Об этом они сообщили на двусторонней конференции по восстановлению Украины, проходящей в Риме.

– Италия выражает решительную поддержку тому, чтобы Украина присоединилась к ЕС в кратчайшие возможные сроки, и мы приветствуем обязательства украинской власти двигаться по пути реформ, – сказал итальянский президент Серджо Матарелла.

Он отметил, что Италия настроена поддерживать Украину во всех сферах и столько, сколько это будет необходимо.

– Защита независимости, свободы и территориальной целостности Украины — это фундаментальная ценность для всех стран мира, выступающих за свободу народов и свободу личности. Мы все хотим мира, но это должен быть справедливый мир, с уважением к территориальной целостности Украины, – подчеркнул президент Италии.

В свою очередь премьер-министр Джорджа Мелони сказала, что Италия будет помогать Украине как можно быстрее выполнить критерии, необходимые для полноценного членства в ЕС и ускорения начала переговоров о вступлении.

– Мы верим, что будущее Украины с нами, что Украина все больше будет присоединяться к нашей европейской семье. Мы будем помогать делать все, что от нас зависит, чтобы ускорить вступление. Мы будем способствовать ускорению переговоров в рамках присоединения к ЕС, – отметила Мелони, добавив, что Украина, несмотря на войну, прилагает для этого огромные усилия.

Напомним, премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что вкладывать средства в Украину сегодня — это не риск, а дальновидная инвестиция.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что итальянское экспортно-кредитное агентство SACE готово выделить €1 млрд для восстановления Украины.

Фото: Денис Шмыгаль

Источник : Укринформ

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