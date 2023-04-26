У Римі почалася конференція щодо відбудови України – що відомо

У столиці Італії почалася двостороння конференція щодо відбудови України.

Про це повідомляє видання ANSA.

У заході беруть участь прем’єрка Італії Джорджія Мелоні та прем’єр України Денис Шмигаль, віцепрем’єри Антоніо Таяні й Маттео Сальвіні та інші італійські урядовці. Від України залучені глава МЗС Дмитро Кулеба, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що перші події заходу почалися з 8:45 ранку. Сесія за зачиненими дверима складається з семи тематичних обговорень, присвячених різним сферам. Зокрема інфраструктурі й транспорту, енергетиці та довкіллю, сільському господарству, охороні здоров’я, сервісам та цифровій інфраструктурі, авіації та космосу, металургії.

Після цього відкрилася пленарна сесія за участі міжнародних фінансових установ. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні зазначив, що відбудова – це те питання, де Італія й уся Європа мають продемонструвати підтримку України.

– Це важливо, тому що Україна буде важливою складовою ЄС і єдиного ринку. Відбудова починається вже зараз, і ми хочемо бути у перших рядах, закладаючи основу для неї, – сказав він.

Віцепрезидентка Європейського інвестиційного банку Джельсоміна Віготті зазначила, що лише на нагальні потреби України потрібно $14 млрд, та що варто сфокусуватися на тих інвестиціях, які не можна відкладати “до перемоги”, щоб економічна ситуація не погіршувалась ще більше.

На конференції з промовою вже виступив президент України Володимир Зеленський. Виступи прем’єрів Джорджії Мелоні та Дениса Шмигаля заплановані наприкінці конференції.

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