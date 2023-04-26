Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Світові новини
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Римі почалася конференція щодо відбудови України – що відомо

конференція у Римі

У столиці Італії почалася двостороння конференція щодо відбудови України.

Про це повідомляє видання ANSA.

У заході беруть участь прем’єрка Італії Джорджія Мелоні та прем’єр України Денис Шмигаль, віцепрем’єри Антоніо Таяні й Маттео Сальвіні та інші італійські урядовці. Від України залучені глава МЗС Дмитро Кулеба, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що перші події заходу почалися з 8:45 ранку. Сесія за зачиненими дверима складається з семи тематичних обговорень, присвячених різним сферам. Зокрема інфраструктурі й транспорту, енергетиці та довкіллю, сільському господарству, охороні здоров’я, сервісам та цифровій інфраструктурі, авіації та космосу, металургії.

Після цього відкрилася пленарна сесія за участі міжнародних фінансових установ. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні зазначив, що відбудова – це те питання, де Італія й уся Європа мають продемонструвати підтримку України. 

– Це важливо, тому що Україна буде важливою складовою ЄС і єдиного ринку. Відбудова починається вже зараз, і ми хочемо бути у перших рядах, закладаючи основу для неї, – сказав він.

Віцепрезидентка Європейського інвестиційного банку Джельсоміна Віготті зазначила, що лише на нагальні потреби України потрібно $14 млрд, та що варто сфокусуватися на тих інвестиціях, які не можна відкладати “до перемоги”, щоб економічна ситуація не погіршувалась ще більше.   

На конференції з промовою вже виступив президент України Володимир Зеленський. Виступи прем’єрів Джорджії Мелоні та Дениса Шмигаля заплановані наприкінці конференції.

Читайте також
Україна та Італія підписали декларацію щодо формули миру: Зеленський назвав дату голосування за неї в ГА ООН
У Римі почалася конференція щодо відбудови України – що відомо

Італія, Денис Шмигаль, Дмитро Кулеба, конференція, Російська агресія, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Італійське SACE готове виділити €1 млрд для відновлення України – Шмигаль
Денис Шмигаль
Павла Рябікіна призначено новим послом України у КНР – указ
Павло Рябікін
Для обговорення політичного врегулювання війни: КНР направить до України спецпредставника
Китай
Генсек ООН їде до Вашингтона, щоб врятувати зернову угоду – ЗМІ
Генсек ООН Антоніу Гутерріш
Довга та змістовна розмова: Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном
Сі Цзіньпін і Зеленський
Відео
Суспільство
Лісовий назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав ключові шкільні дисципліни, які не скоротять у школах.

Маліновська Ангеліна, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (26.04.2023)
У Римі почалася конференція щодо відбудови України – що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (26.04.2023)
У Римі почалася конференція щодо відбудови України – що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (26.04.2023)
У Римі почалася конференція щодо відбудови України – що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (26.04.2023)
У Римі почалася конференція щодо відбудови України – що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь