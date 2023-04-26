Сьогодні вкладати кошти в Україну – це не ризик, а далекоглядна інвестиція – прем’єрка Італії

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що вкладати кошти в Україну сьогодні – це не ризик, а далекоглядна інвестиція.

Про це вона сказала під час спільної заяви для преси з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Римі.

– Відбудова України – справа всієї Європи. Хочу сказати підприємцям, яких я вже тут зустрічала, і я вже з ними говорила про це: сьогодні вкладати кошти в Україну – це не ризик з моєї точки зору, це одна з найбільш далекоглядних інвестицій, які можна зробити сьогодні, – сказала вона.

Мелоні зазначила, що тема відбудови критичної інфраструктури України й стратегічних галузей економіки сьогодні дуже важлива та запевнила, що Італія завжди буде підтримувати боротьбу за свободу українського народу. А також продовжить надавати Україні всю необхідну допомогу і підтримуватиме мирний план президента Зеленського з десяти пунктів.

– Вирішення цього конфлікту можливе лише коли Україна переможе, і лише на українських умовах. Ще раз хочу повторити, що сила в праві, сила на нашій стороні, тому що ми за право. Миру буде досягнуто лише тоді, коли Росія припинить свою агресію, – зауважила італійська прем’єрка.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що італійське експортно-кредитне агентство SACE готове виділити €1 млрд для відновлення України.

Раніше ми розповідали, що у середу, 26 квітня, у Римі почалася двостороння конференція щодо відбудови України.

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