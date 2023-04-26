Італійське SACE готове виділити €1 млрд для відновлення України – Шмигаль

Експортно-кредитне агентство Італії SACE готове відновлювати роботу з Україною, що є дуже важливим сигналом для італійського бізнесу.

Таку заяву на двосторонньому брифінгу в Римі зробив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– На додачу до лінії €500 млн агентство готове, за нашими даними, виділити ще €1 млрд, щоб підтримати торговельно-фінансові операції, зокрема у сфері охорони здоров’я та інфраструктури, – сказав він.

Глава українського уряду зазначив, що італійська фінансова установа розвитку SIMEST підтримає інвестиції італійських компаній у відновлення України через інструменти експортних кредитів, пільгове кредитування і прямі інвестиції.

Нагадаємо, 26 квітня у Римі триває двостороння конференція щодо відбудови України. У заході беруть участь топдипломати з обох країн.

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