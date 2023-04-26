Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Політика
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Італійське SACE готове виділити €1 млрд для відновлення України – Шмигаль

Денис Шмигаль

Експортно-кредитне агентство Італії SACE готове відновлювати роботу з Україною, що є дуже важливим сигналом для італійського бізнесу.

Таку заяву на двосторонньому брифінгу в Римі зробив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– На додачу до лінії 500 млн агентство готове, за нашими даними, виділити ще €1 млрд, щоб підтримати торговельно-фінансові операції, зокрема у сфері охорони здоров’я та інфраструктури, – сказав він.

Глава українського уряду зазначив, що італійська фінансова установа розвитку SIMEST підтримає інвестиції італійських компаній у відновлення України через інструменти експортних кредитів, пільгове кредитування і прямі інвестиції.

Нагадаємо, 26 квітня у Римі триває двостороння конференція щодо відбудови України. У заході беруть участь топдипломати з обох країн.

Читайте також
Італія готова надати Україні літаки Tornado та Amx, але не хоче бути першою – ЗМІ
бойовий літак Tornado

Італія, Денис Шмигаль, конференція, Російська агресія, Україна, Україна-Італія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Павла Рябікіна призначено новим послом України у КНР – указ
Павло Рябікін
Для обговорення політичного врегулювання війни: КНР направить до України спецпредставника
Китай
Генсек ООН їде до Вашингтона, щоб врятувати зернову угоду – ЗМІ
Генсек ООН Антоніу Гутерріш
У Римі почалася конференція щодо відбудови України – що відомо
конференція у Римі
Довга та змістовна розмова: Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном
Сі Цзіньпін і Зеленський
Відео
Суспільство
Лісовий назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав ключові шкільні дисципліни, які не скоротять у школах.

Маліновська Ангеліна, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (26.04.2023)
Італійське SACE готове виділити €1 млрд для відновлення України – Шмигаль
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (26.04.2023)
Італійське SACE готове виділити €1 млрд для відновлення України – Шмигаль
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (26.04.2023)
Італійське SACE готове виділити €1 млрд для відновлення України – Шмигаль
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (26.04.2023)
Італійське SACE готове виділити €1 млрд для відновлення України – Шмигаль
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь