В пятницу, 28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. Одной из тем было блокирование импорта украинской агропродукции в страны ЕС.

О деталях разговора проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.

Отмечается, что лидеры Украины и ЕС подробно обсудили ситуацию с импортом, когда восточноевропейские страны запретили ввоз некоторых видов украинской аграрной продукции.

Зеленский подчеркнул, что подобные шаги грубо нарушают Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, а также учредительные договоры ЕС.

– Искусственное незаконное ограничение торговли с Евросоюзом бьет по Украине, противостоящей российской агрессии, как экономически, так и политически. Убежден, что в условиях войны с РФ Украина, как страна-кандидат, и Евросоюз должны постоянно соблюдать положения Соглашения об ассоциации, а также норм и правил единого рынка ЕС, — заявил президент.

Он добавил, что какая-либо альтернатива правовому подходу к этой ситуации не будет считаться решением проблемы.

Зеленский уточнил, что решение должно быть сбалансированным, учитывать законодательство ЕС, Соглашение об ассоциации и интересы сторон. Он также призвал продлить срок отмены импортных пошлин и квот на украинский экспорт в Евросоюз, который завершается в июне.

– Лучшим решением стало бы продление беспошлинной торговли на неограниченный срок. Такое решение выгодно как для Украины, так и для ряда соседних государств-членов ЕС, которые уже имеют существенные конкурентные преимущества от увеличения украинского экспорта, — заявил глава государства.

Он напомнил, что население этих европейских стран благодаря импорту получает доступ к качественной и дешевой украинской продукции.

Шарль Мишель, в свою очередь, заверил в готовности посодействовать решению этой проблемы, в частности, через контакты с отдельными лидерами ЕС.

Другой темой переговоров были трагические последствия очередного ракетного обстрела РФ, в результате которого погибли мирные украинцы, в том числе дети.

Лидеры договорились о дальнейших контактах по этим и другим вопросам.

Как известно, в начале апреля Польша, Венгрия, Словакия и Болгария объявили о временном запрете импорта агропродукции из Украины в одностороннем порядке. Они аргументировали это защитой интересов своих производителей, которые теряют прибыль из-за ввоза более дешевого украинского зерна. Транзит агропродукции через эти страны продолжает действовать

В настоящее время между Еврокомиссией и представителями пяти стран (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния) продолжаются переговоры по решению проблемы импорта.

Источник : Офис президента

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