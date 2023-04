Запрет импорта украинского зерна в ЕС – что известно, причины и последствия

Черноморское зерновое соглашение снова оказалось под ударом: Россия угрожает блокировать его после 18 мая. Параллельно возникли проблемы с украинским аграрным экспортом в страны Евросоюза.

Все из-за протестов фермеров из соседних стран, которые утверждают, что теряют прибыль из-за импорта украинской агропродукции.

Что известно о запрете импорта в ЕС, его причинах и возможных последствиях для Украины – далее в материале.

По морю и суше: как Украина экспортирует зерно во время войны

В начале полномасштабного вторжения Россия заблокировала экспорт из украинских портов на Черном море, спровоцировав угрозу глобального продовольственного кризиса и резкий рост цен на продовольствие.

Во избежание дефицита зерновых на мировом рынке Европейский Союз положил начало альтернативному экспортному маршруту из Украины. Речь идет об инициативе Пути солидарности, о которой Еврокомиссия объявила 12 мая 2022 года.

Это сухопутный логистический маршрут через страны ЕС, который предоставил Украине возможность экспортировать продукцию и импортировать необходимые ей товары (от гуманитарной помощи до кормов для животных и удобрений). Экспорт производится автомобильным и железнодорожным транспортом. Продовольствие везут в порты Евросоюза (румынские, польские и балтийские) для дальнейшей транспортировки в страны назначения.

Евросоюз облегчил транспортировку и пограничный контроль для украинской агропродукции.

А с 4 июня 2022 года ЕС отменил все пошлины и квоты на продукцию из Украины сроком на год (до 5 июня 2023), существенно упростив доступ на свой рынок для украинских экспортеров.

Через Пути солидарности наша страна уже отгрузила более 30 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

22 июля 2022 года в Стамбуле была подписана Черноморская зерновая инициатива, которая деблокировала украинские порты и помогла возобновить морской экспорт. Соглашение сроком на 120 дней с возможностью пролонгации заключили Украина, ООН и Турция. Отдельную договоренность ООН и Анкара подписали с РФ.

По данным ООН, по Черноморскому зерновому коридору удалось экспортировать более 29 млн тонн сельскохозяйственной продукции, из которых 50% — кукуруза, а 28% — пшеница.

???????? #Ukraine has exported over 24 million metric tons of grain and food products to 45 countries through the Black Sea Grain Initiative since August 2022. Check out our latest animation of vessel movements across the globe.

Explore the data on #HDX: https://t.co/I3ut2j53Eb pic.twitter.com/Nb141hBLTf

— OCHA Centre for Humanitarian Data (@humdata) March 15, 2023