Запрет импорта украинского зерна в ЕС – что известно, причины и последствия

Черноморское зерновое соглашение снова оказалось под ударом: Россия угрожает блокировать его после 18 мая. Параллельно возникли проблемы с украинским аграрным экспортом в страны Евросоюза.

Все из-за протестов фермеров из соседних стран, которые утверждают, что теряют прибыль из-за импорта украинской агропродукции.

Что известно о запрете импорта в ЕС, его причинах и возможных последствиях для Украины – далее в материале.

По морю и суше: как Украина экспортирует зерно во время войны

В начале полномасштабного вторжения Россия заблокировала экспорт из украинских портов на Черном море, спровоцировав угрозу глобального продовольственного кризиса и резкий рост цен на продовольствие.

Во избежание дефицита зерновых на мировом рынке Европейский Союз положил начало альтернативному экспортному маршруту из Украины. Речь идет об инициативе Пути солидарности, о которой Еврокомиссия объявила 12 мая 2022 года.

Это сухопутный логистический маршрут через страны ЕС, который предоставил Украине возможность экспортировать продукцию и импортировать необходимые ей товары (от гуманитарной помощи до кормов для животных и удобрений). Экспорт производится автомобильным и железнодорожным транспортом. Продовольствие везут в порты Евросоюза (румынские, польские и балтийские) для дальнейшей транспортировки в страны назначения.

Евросоюз облегчил транспортировку и пограничный контроль для украинской агропродукции.

А с 4 июня 2022 года ЕС отменил все пошлины и квоты на продукцию из Украины сроком на год (до 5 июня 2023), существенно упростив доступ на свой рынок для украинских экспортеров.

В Евросоюзе называли Пути солидарности “спасательным кругом для экономики Украины”. В период с мая по декабрь 2022 года они позволили экспортировать около 45 млн тонн украинских товаров (среди которых большую долю занимает именно агропродукция) и импортировать в Украину около 23 млн тонн необходимых ей товаров. Это обеспечило около €20 млрд дохода для украинских фермеров и бизнеса.

Через Пути солидарности наша страна уже отгрузила более 30 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

22 июля 2022 года в Стамбуле была подписана Черноморская зерновая инициатива, которая деблокировала украинские порты и помогла возобновить морской экспорт. Соглашение сроком на 120 дней с возможностью пролонгации заключили Украина, ООН и Турция. Отдельную договоренность ООН и Анкара подписали с РФ.

По данным ООН, по Черноморскому зерновому коридору удалось экспортировать более 29 млн тонн сельскохозяйственной продукции, из которых 50% — кукуруза, а 28% — пшеница.

???????? #Ukraine has exported over 24 million metric tons of grain and food products to 45 countries through the Black Sea Grain Initiative since August 2022. Check out our latest animation of vessel movements across the globe. Explore the data on #HDX: https://t.co/I3ut2j53Eb pic.twitter.com/Nb141hBLTf — OCHA Centre for Humanitarian Data (@humdata) March 15, 2023

Кроме того, Украина осуществляет экспорт через реку Дунай. Этот путь был разблокирован после деоккупации острова Змеиный. В прошлом году через порты на Дунае удалось обработать более 16 млн тонн грузов. В текущем году Кабинет министров ожидает роста перевалки грузов до 20 млн тонн.

В целом в 2022 году Украина экспортировала агропродукцию на $23,6 млрд, отмечает Институт аграрной экономики. И в правительстве рассчитывали, что Украина в 2023 году сможет сохранить экспортный потенциал агросектора на уровне более $20 млрд.

Что происходит с импортом в ЕС

В последние недели фермеры из восточноевропейских стран ЕС (таких как Польша, Румыния и Болгария) вышли на протесты против последствий украинского аграрного импорта.

Польские фермеры даже угрожали сорвать визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву. Протесты побудили министра сельского хозяйства Польши Генрика Ковальчика уйти в отставку.

Европейские производители утверждают, что импорт из Украины снизил цены на внутреннем рынке, поэтому они не могут выгодно реализовать продукцию. Фермеры жаловались, что не могут конкурировать со стоимостью более дешевого украинского зерна, и требовали компенсации от Еврокомиссии.

Еще в конце января Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия сообщали в совместном докладе, что одним из последствий упрощения импорта продукции из Украины стало значительное увеличение поставок на рынки ЕС, особенно в соседние страны. И это создает проблемы для местных фермеров.

– Сейчас появляется все большее количество признаков того, что этот прирост, если его не ограничить, может создать серьезные трудности для производителей ЕС в аграрном секторе. Такая ситуация требует немедленного реагирования, поскольку производители ЕС уже пострадали от последствий войны в Украине (в результате роста себестоимости производства из-за повышения цен на топливо, энергоносители и удобрения), — говорится в докладе.

Как сообщает телеканал CNN, раздражение фермеров возросло после того, как Еврокомиссия объявила о планах продлить беспошлинный импорт украинской агропродукции до июня 2024 года.

– Болгария солидарна с Украиной, но на аграрном рынке создается локальный избыток, потому что вместо экспортных коридоров наши страны становятся складами, – заявил министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев, которого цитирует CNN.

В начале апреля Польша, Венгрия, Словакия и Болгария одна за другой объявили о временном запрете импорта агропродукции из Украины в одностороннем порядке, для защиты интересов местных производителей.

Румыния отказалась от идеи запрета на импорт. В то же время страна ждет мер от Еврокомиссии для помощи фермерам.

Несмотря на приостановку импорта, эти страны не запрещали транзит украинской сельскохозяйственной продукции через свою территорию.

По данным Минагрополитики Украины, по суше наибольшее количество украинской продукции (до 80%) транспортируется транзитом через Румынию. На втором месте – Польша (10% продовольствия). Наименьший объем транзита осуществляется через Венгрию (5-6%) и Словакию (1,5%).

В Еврокомиссии подчеркивали, что торговая политика относится к исключительной компетенции ЕС. Поэтому страны-члены не могут в одностороннем порядке принимать решение. В то же время в Брюсселе осознают проблему, поэтому сейчас происходят консультации с правительствами восточноевропейских стран.

Импорт через западную границу: что привело к проблеме

• Падение цен на мировом рынке

Как отметил в комментарии Фактам ICTV аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSЕ) Павел Мартышев, падение цен на аграрную продукцию является глобальной тенденцией на мировом рынке. Так что винить в этом импорт украинского зерна в Европу нецелесообразно.

– Цены снизились по всему миру. Если мы посмотрим на Чикагскую, Парижскую биржи, цены и в США снизились, и в Австралии, и у нас. То есть, это глобальная тенденция, а не только в Польше. Обвинять здесь украинское зерно нельзя, – заявил эксперт.

Мартышев добавил, что на самом деле большая часть украинского зерна идет на транзит, а не на внутренний рынок ЕС.

На этот аспект обратил внимание и инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телемарафона Єдині новини. По его словам, начало полномасштабной войны в Украине “перевернуло сырьевые рынки” и спровоцировало рост цен, которые после подписания зернового соглашения откатились назад.

– Проблема не из-за украинского зерна возникла, а из-за ценовой конъюнктуры на мировом рынке. Просто цены упали вдвое, и они (европейские фермеры, — Ред.) недополучили свою прибыль… Началась война, это взбудоражило сырьевые рынки, и начались спекуляции на этих рынках. Цену разогнали вдвое выше, достаточно искусственно. А когда было достигнуто зерновое соглашение, то вся эта спекуляция просто обнулилась, – объяснил Фурса.

Согласно оценке продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), цены на продовольствие падают 12 месяцев подряд, снизившись на 20,5% по сравнению с максимумом в марте 2022 года. К примеру, индекс цен на зерновые упал на 18,6%. Этому способствовал запуск Черноморского зернового коридора.

В Минагрополитики Украины также отмечают, что проблемы европейских фермеров – это не вина наших агропроизводителей. К тому же, на украинском зерне заработали трейдеры, перевозчики и порты.

– Первопричина такой ситуации на европейском рынке – не в цене украинского зерна, а в войне, которую развязала РФ против Украины, – отметил министр Николай Сольский.

Он уточнил, что украинское зерно сейчас не является ключевой причиной ценообразования на рынке. По словам Сольского, за последние два месяца котировки снижаются из-за прогнозов очень большого урожая из Бразилии. И этот фактор давит на рынок.

• Неоправданные ожидания фермеров

По словам экспертов, еще одним фактором, повлекшим нынешнюю ситуацию с украинским экспортом, является попытка фермеров в ЕС выбить для себя дотации.

Как рассказал Сергей Фурса, в прошлом году существенно выросла стоимость зерна. В связи с этим европейские фермеры решили не продавать его, хранить на складах, чтобы заработать на дальнейшем росте цен. Однако цены упали, и производители не получили ожидаемых прибылей. Поэтому фермеры вышли на протесты, требуя от своих правительств и Брюсселя дотаций.

– Они этими проблемами на нашей границе шантажируют Брюссель, чтобы выбить больше дотаций для себя, – рассказал Фурса.

На проблему с неоправданными ожиданиями фермеров обратил внимание и аналитик KSЕ Павел Мартышев.

– Почему это произошло в Польше? Польша собрала хороший урожай в 2022 году, и польские фермеры не хотели его продавать. Они сидели с высокими запасами, ожидая, что цена вырастет. Но цена упала, и они столкнулись с тем, что зерна много, и здесь еще заходит украинское зерно, – сообщил он.

• В ожидании выборов

Третий фактор, который влияет на ситуацию – политический. Этой осенью в Польше пройдут парламентские выборы. И фермеры являются ядерным электоратом правящей консервативной партии Право и справедливость (PiS).

– Осенью ожидаются выборы в Сейм, и провластная партия имеет значительную поддержку среди фермеров. Фермеры этим воспользовались, вышли на протесты и стали призывать власти ограничить импорт украинского зерна, – обратил внимание аналитик KSЕ Павел Мартышев.

С этим согласен политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

– Там есть прямые политические элементы. У них выборы. Значительная часть ядерного электората партии Право и справедливость – это фермеры. Они хотели придержать польское зерно, дождаться поднятия цен и потом его очень выгодно продать. Здесь же вопрос не в украинском зерне, – заявил политолог в комментарии Фактам ICTV.

По словам Рейтеровича, заявления о том, что украинская агропродукция демпингует (понижает) цены, являются “мифом, который нам нужно разбивать”. Ведь зерно, которое идет на экспорт, является украинским только по факту своего происхождения. В дальнейшем его выкупают другие компании.

О политической причине акции протеста фермеров и аграриев в Польше заявляли и в Министерстве финансов Украины.

– Польша сейчас находится на пороге предвыборной кампании – скоро будут парламентские выборы. Очевидно, те политические силы, которые не находятся у власти, ищут какие-либо поводы для того, чтобы немного качать ситуацию. Это естественный демократический процесс, на который польские власти вынуждены реагировать, – заявлял замминистра финансов Александр Кава.

Что предлагают в Еврокомиссии

В ответ на обеспокоенность фермеров Еврокомиссия в марте предложила меры поддержки на €56,3 млн ($61,3 млн). Брюссель решил “компенсировать пострадавшим фермерам экономические потери из-за увеличения импорта” из Украины.

Однако страны Восточной Европы настаивали на более масштабных мерах.

19 апреля Еврокомиссия озвучила новое предложение. Соответствующее письмо президент ЕК Урсула фон дер Ляйен направила правительствам Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии.

Речь идет о трех предложениях:

К уже предоставленному пакету помощи на €56,3 млн для фермеров из пяти стран готовится второй пакет финансовой поддержки в размере €100 млн.

Евросоюз будет принимать превентивные меры в отношении отдельных категорий зерна (украинской пшеницы, семян подсолнечника, кукурузы и рапса). Речь идет о временном запрете на импорт этой продукции в пять восточноевропейских стран и транспортировке ее только транзитом.

ЕС начинает расследование по “другим чувствительным продуктам”.

В то же время, министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии предложили Еврокомиссии расширить перечень запрещенных для импорта украинских товаров. Они призывают включить в список на транзит подсолнечное масло, муку, мед, сахар, яйца, мясо, мягкие фрукты, молоко и молочные продукты.

Состоялось уже несколько раундов переговоров с участием вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского и министров сельского хозяйства пяти стран. Окончательная договоренность пока не достигнута.

– Есть три разных мнения в Еврокомиссии. Первое – не разрешать, чтобы эти страны могли ввести запрет (на импорт, — Ред.). Это поддерживают страны Центральной и Западной Европы, и там раздаются довольно резкие заявления. Второй вариант – Еврокомиссия будет советовать нам самостоятельно договариваться с этими странами. И третий вариант – позволить этим странам согласовать какой-то список, — объяснял министр аграрной политики Украины Николай Сольский в эфире телемарафона.

Он уточнил, что Киев отстаивает первый вариант, но готов к компромиссам.

Последствия для Украины

По словам аналитика KSE Павла Мартышева, проблемы с импортом украинской агропродукции в ЕС могут негативно повлиять на экономику Украины. Все зависит от дальнейшего развития событий.

Эксперт выделил два фактора:

1. В краткосрочной перспективе это может привести к девальвации гривны. Ведь аграрный экспорт стал важным источником поступления валюты в условиях войны и поддержания стабильности курса.

– Если у нас будут проблемы с экспортом, то это может негативно отразиться на гривне, – заявил Мартышев.

Он напомнил об угрозах РФ заблокировать зерновой коридор, что может оказаться дополнительным ударом по аграрному экспорту.

2. Деньги, получаемые аграриями за экспорт своей продукции.

– Очень мало денег уже осталось у аграриев на посевную кампанию, на уборочную кампанию. Если в начале полномасштабного вторжения у многих были еще какие-то запасы после двух лет высоких цен в 2020-2021 годах, то сейчас эти деньги заканчиваются. И это может привести к довольно плохим последствиям на несколько лет вперед, – рассказал эксперт.

Павел Мартышев уточнил, что речь идет о снижении площадей под сельскохозяйственными культурами, банкротстве, невозможности закупать удобрения или химикаты. Эксперт добавил, что блокирование украинского экспорта “снизит аграрное производство”, и это плохо не только для Украины, но и для всего мира.

Как отметил Мартышев, можно говорить о миллиардах долларов потерь для экономики Украины в результате блокирования экспорта по морю и суше.

По мнению ассоциированного члена Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Олега Нивьевского, потери от блокирования импорта в ЕС можно сравнить по масштабу с влиянием морской блокады.

– Следует ожидать роста продовольственной инфляции. Для нас это безусловно потери. Речь идет об увеличении неопределенности и рисков… Следует понимать, что не только наши фермеры и сельхозпроизводители пострадают, но и экономика Украины в целом. По масштабу можно сопоставить с воздействием от блокировки портов РФ. Тогда, по подсчетам Агроцентра KSE, украинский АПК потерял около $15 млрд. Вероятно, сумма будет меньше, но вполне возможно, что также будет исчисляться в миллиардах, — отметил Нивьевский, которого цитирует пресс-служба KSE.

Стоит отметить, что Еврокомиссия предлагает продлить еще на год отмену импортных пошлин, квот и мер торговой защиты на украинский экспорт в ЕС.

Предложение должно быть утверждено на уровне Европарламента и Совета ЕС. Решение уже поддержал комитет по международной торговле Европарламента.

К чему же придут члены ЕС в вопросе разблокирования украинского импорта – покажет время.

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