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Політика
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Б’є по Україні: Зеленський обговорив із Мішелем блокаду агроімпорту до ЄС

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У п’ятницю, 28 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з очільником Європейської Ради Шарлем Мішелем. Однією з тем було блокування імпорту української агропродукції до країн ЄС.

Про деталі розмови поінформували у пресслужбі Офісу президента України.

Зазначається, що лідери України та ЄС детально обговорили ситуацію з імпортом, коли східноєвропейські країни заборонили ввезення деяких видів української аграрної продукції.

Зеленський наголосив, що такі кроки грубо порушують Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, а також установчі договори ЄС.

– Штучне незаконне обмеження торгівлі з Євросоюзом б’є по Україні, яка протистоїть російській агресії, як економічно, так і політично. Переконаний, що в умовах війни з РФ Україна, як країна-кандидат, і Євросоюз мають незмінно дотримуватися положень Угоди про асоціацію та норм і правил єдиного ринку ЄС, – заявив президент.

Він додав, що будь-яка альтернатива правовому підходу до цієї ситуації не буде вважатися вирішенням проблеми.

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Зеленський уточнив, що рішення має бути збалансованим, враховувати законодавство ЄС, Угоду про асоціацію та інтереси сторін. Він також закликав продовжити термін скасування імпортних мит і квот на український експорт до Євросоюзу, який завершується у червні.

– Найкращим рішенням стало б продовження безмитної торгівлі на необмежений термін. Таке рішення є вигідним як для України, так і для низки сусідніх держав-членів ЄС, які вже мають суттєві конкурентні переваги від збільшення українського експорту, – заявив глава держави.

Він нагадав, що населення цих європейських країн завдяки імпорту отримує доступ до якісної та дешевої української продукції.

Шарль Мішель, своєю чергою, запевнив у готовності посприяти розв’язанню цієї проблеми, зокрема через контакти з окремими лідерами ЄС.

Іншою темою переговорів були трагічні наслідки чергового ракетного обстрілу РФ, унаслідок якого загинули мирні українці, зокрема діти.

Лідери домовилися про подальші контакти з цих та інших питань.

Як відомо, на початку квітня Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія оголосили про тимчасову заборону імпорту агропродукції з України в односторонньому порядку. Вони аргументували це захистом інтересів своїх виробників, які втрачають прибутки через ввезення дешевшого українського зерна. Транзит агропродукції через ці країни продовжує діяти.

Наразі між Єврокомісією та представниками п’яти країн (Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія) тривають переговори щодо вирішення проблеми з імпортом.

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Джерело: Офіс президента
Європейський Союз, Єврорада, Імпорт, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Зерно, Шарль Мішель
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