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Юлия Соколова, редактор ленты

Пять продуктов: Польша и Еврокомиссия достигли компромисса по импорту из Украины

Матеуш Моравецький
Фото: Офис президента

Польша и Европейская комиссия, похоже, достигли договоренности по запрету импорта ряда видов агропродукции из Украины. Речь идет о пяти сельскохозяйственных продуктах.

Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого.

– Мы финализировали договоренности с ЕС о запрете импорта той сельскохозяйственной продукции, которая привела к дестабилизации на польском рынке. Речь идет, прежде всего, о зерновых и кукурузе, — цитирует Моравецкого RMF FM.

По данным журналистов, договоренность будет предусматривать обязательство Польши и других восточноевропейских стран отказаться от одностороннего блокирования импорта продовольствия из Украины.

RMF FM информирует, что блокада будет заменена “беспрецедентным для Евросоюза запретом” на импорт пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла в отдельные страны-члены. Журналисты утверждают, что запрет на импорт этих пяти товаров “составляет 90% от всего импорта из Украины”.

Транзит этой продукции будет разрешен. Срок возможного запрета на импорт пока неизвестен.

Благодаря такому соглашению Польша избежит санкционной процедуры за одностороннее введение зерновой блокады. Торговая политика относится к исключительной компетенции ЕС, и только органы Евросоюза могут предпринимать подобные шаги.

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RMF FM отмечает, что вместо расширения списка запрещенных для импорта украинских товаров такими продуктами, как молоко, мясо птицы или яйца, Еврокомиссия проведет дальнейшее расследование. Ранее министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии предложили расширить список, включив в него подсолнечное масло, муку, мед, сахар, яйца, мясо, мягкие фрукты, молоко и молочные продукты.

Еврокомиссия выделит €100 млн на поддержку фермеров в этих пяти странах. Из этой суммы Польша получит около €40 млн.

Брюссель также обещает помочь с экспортом зерна.

В то же время издание Европейская правда со ссылкой на источники пишет, что переговоры между Еврокомиссией и пятью восточноевропейскими странами еще продолжаются. Поэтому в итоге список запрещенных для импорта продуктов может быть иным.

Следует отметить, что 5 июня завершается срок отмены импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС. Послы стран-членов Евросоюза сегодня поддержали его продление. Далее это решение должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС.

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Источник: RMF FM, Европейская правда

Еврокомиссия, Импорт, Война в Украине, Зерно, Польша
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