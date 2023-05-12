К зиме хотим полностью завершить войну — секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что до зимы хотелось бы завершить войну.

Об этом он сказал в интервью восточноевропейскому бюро Report в ответ на слова журналиста, что боевые действия украинской армии более активны весной и летом, а не зимой.

При этом боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока Вооруженные силы Украины не освободят все захваченные оккупантами территории.

По его словам, у Украины один единственный план — это освободить все оккупированные Россией территории. Но на это понадобится время.

Также может понадобиться не одна контрнаступательная операция.

— Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется… Война — сложное дело. У военных есть поручения, полученные от президента, которые достаточно просты и понятны – освободить все наши территории, включая Крым, от террористов-агрессоров, — сказал секретарь СНБО.

Алексей Данилов отметил, что нам остается только ждать, набраться терпения, и победа будет за нами.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.