К зиме хотим полностью завершить войну — секретарь СНБО
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что до зимы хотелось бы завершить войну.
Об этом он сказал в интервью восточноевропейскому бюро Report в ответ на слова журналиста, что боевые действия украинской армии более активны весной и летом, а не зимой.
При этом боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока Вооруженные силы Украины не освободят все захваченные оккупантами территории.
По его словам, у Украины один единственный план — это освободить все оккупированные Россией территории. Но на это понадобится время.
Также может понадобиться не одна контрнаступательная операция.
— Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется… Война — сложное дело. У военных есть поручения, полученные от президента, которые достаточно просты и понятны – освободить все наши территории, включая Крым, от террористов-агрессоров, — сказал секретарь СНБО.
Алексей Данилов отметил, что нам остается только ждать, набраться терпения, и победа будет за нами.
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов