До зими хочемо повністю завершити війну – секретар РНБО
Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявив, що до зими хотілося б завершити війну.
Про це він сказав в інтерв’ю східноєвропейському бюро Report у відповідь на слова журналіста, що бойові дії української армії активніші навесні та влітку, а не взимку.
При цьому бойові дії триватимуть доти, доки Збройні сили України не звільнять усі захоплені окупантами території.
За його словами, в України один єдиний план – це звільнити всі окуповані Росією території. Але на це знадобиться час.
Також може знадобитися не одна контрнаступальна операція.
– Ми не будемо обмежуватися часом, будемо битися, скільки буде потрібно… Війна – складна справа. У військових є доручення, отримані від президента, які досить прості й зрозумілі – звільнити всі наші території, включно з Кримом, від терористів-агресорів, – сказав секретар РНБО.
Олексій Данілов зазначив, що нам залишається тільки чекати, набратися терпіння, і перемога буде за нами.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов