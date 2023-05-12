До зими хочемо повністю завершити війну – секретар РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявив, що до зими хотілося б завершити війну.

Про це він сказав в інтерв’ю східноєвропейському бюро Report у відповідь на слова журналіста, що бойові дії української армії активніші навесні та влітку, а не взимку.

При цьому бойові дії триватимуть доти, доки Збройні сили України не звільнять усі захоплені окупантами території.

За його словами, в України один єдиний план – це звільнити всі окуповані Росією території. Але на це знадобиться час.

Також може знадобитися не одна контрнаступальна операція.

– Ми не будемо обмежуватися часом, будемо битися, скільки буде потрібно… Війна – складна справа. У військових є доручення, отримані від президента, які досить прості й зрозумілі – звільнити всі наші території, включно з Кримом, від терористів-агресорів, – сказав секретар РНБО.

Олексій Данілов зазначив, що нам залишається тільки чекати, набратися терпіння, і перемога буде за нами.

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