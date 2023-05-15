У нас подвешенная ситуация по зерновому коридору – посол МИД
Украина получает противоречивые сигналы относительно будущего зернового соглашения, поэтому имеем на сегодняшний день “подвешенную ситуацию” из-за манипуляций РФ.
Об этом заявила посол МИД по особым поручениям, координатор Совета экспортеров и инвесторов Ольга Трофимцева во время брифинга в Media Center Ukraine.
— Потому что сигналы разные. Турция говорит, что вроде бы должно быть все же продлено соглашение до 18 мая, но на этой неделе, насколько мне известно, никаких дополнительных переговоров не запланировано, на прошлой неделе никакого конкретного результата по продлению зернового соглашения мы не получили, — объяснила она.
По ее словам, Москва требует переподключить Россельхозбанк к международным системам расчетов SWIFT, чтобы один из турецких госбанков стал посредником, а также возобновления импорта техники и запчастей.
— С одной стороны, источники в российском правительстве, которые имеют отношение к переговорам, говорят о том, что вероятно РФ согласится на продление, но только на 60 дней. И это будет зависеть от прогресса переговоров по другому пакетному соглашению между РФ и ООН. С другой стороны, мы продолжаем слышать официальные стейтменты, которые говорят о том, что РФ не видит смысла продлевать соглашение после 18 мая. Потому что ее требования и условия по этому соглашению не выполняются, — подчеркнула Трофимцева.
Минобороны Турции по итогам переговоров 10-11 мая с участием Украины, Турции, России и представителей ООН по зерновой инициативе сообщило об определенном прогрессе — стороны якобы близки к продлению соглашения.
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