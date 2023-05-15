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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Маємо підвішену ситуацію щодо зернового коридору – посол МЗС

зерновий коридор зерно
Фото: УНІАН

Україна отримує суперечливі сигнали щодо майбутнього зернової угоди, тому маємо на сьогодні “підвішену ситуацію” через маніпуляції РФ.

Про це заявила посол МЗС з особливих доручень, координаторка Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева під час брифінгу в Media Center Ukraine.

– Тому що сигнали різні. Туреччина говорить, що начебто має бути все ж продовжена угода до 18 травня, але цього тижня, наскільки мені відомо, жодних додаткових переговорів не заплановано, минулого тижня жодного конкретного результату щодо подовження зернової угоди ми не отримали, – пояснила вона.

За її словами, Москва вимагає перепідключити Росссельхозбанк до міжнародних систем розрахунків SWIFT, водночас, щоб один із турецьких держбанків став посередником, а також відновлення імпорту техніки та запчастин.

– З одного боку, джерела в російському уряді, які дотичні до переговорів, говорять про те, що ймовірно РФ погодиться на подовження, але лише на 60 днів. І це залежатиме від прогресу перемовин щодо іншої пакетної угоди між РФ і ООН. З іншого боку, ми продовжуємо чути офіційні стейтменти, які говорять про те, що РФ не бачить сенсу продовжувати угоду після 18 травня. Тому що її вимоги та умови щодо цієї угоди не виконуються, – наголосила Трофімцева.

Міноборони Туреччини за підсумками переговорів 10-11 травня за участю України, Туреччини, Росії та представників ООН щодо зернової ініціативи повідомило про певний прогрес – сторони нібито близькі до продовження угоди.

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Маємо підвішену ситуацію щодо зернового коридору – посол МЗС

Війна в Україні, Експорт, Зерно, МЗС України, Російська агресія, Туреччина, Чорноморська зернова ініціатива
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