Зеленский лично посетит саммит G7 – секретарь СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский лично посетит саммит G7.
Об этом в эфире Єдиних новин ведущему Вадиму Карпьяку сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Сегодня, 19 мая, в Японии начинается заседание группы Большой семерки G7. Саммит будет длиться три дня.
Большая семерка среди прочего будет обсуждать санкционную политику против России.
— Там будут принимать очень важные вещи, поэтому именно физическое присутствие нашего президента важно для того, чтобы отстаивать наши интересы — предоставлять четкие предложения и четкую аргументацию относительно тех событий, которые происходят на территории нашей страны, — отметил Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что сейчас Украина находится на радарах всех стран мира. Они понимают, что происходит в нашем государстве, с этими событиями надо считаться и принимать решения, необходимые нам.