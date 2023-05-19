Зеленский лично посетит саммит G7 – секретарь СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский лично посетит саммит G7.

Об этом в эфире Єдиних новин ведущему Вадиму Карпьяку сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сегодня, 19 мая, в Японии начинается заседание группы Большой семерки G7. Саммит будет длиться три дня.

Большая семерка среди прочего будет обсуждать санкционную политику против России.

— Там будут принимать очень важные вещи, поэтому именно физическое присутствие нашего президента важно для того, чтобы отстаивать наши интересы — предоставлять четкие предложения и четкую аргументацию относительно тех событий, которые происходят на территории нашей страны, — отметил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что сейчас Украина находится на радарах всех стран мира. Они понимают, что происходит в нашем государстве, с этими событиями надо считаться и принимать решения, необходимые нам.

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