Зависит от ситуации на фронте: Зеленский может посетить саммит G7 в Японии

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, лично посетит саммит G7, который откроется завтра, 19 мая, в японском городе Хиросима.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в комментарии изданию Kyodo News.

— Зеленский обязательно примет участие в саммите G7 в Хиросиме, который откроется 19 мая, хотя формат мне неизвестен, — уточнил он.

По его словам, окончательное решение относительно личного участия главы государства в саммите будет зависеть от военной ситуации на фронте.

В Белом доме сегодня заявили, что на саммите лидеров стран G7 в Японии будут приняты конкретные шаги, которые усилят изоляцию РФ и ослабят ее способность продолжать войну против Украины.

Источник: Kyodo News

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