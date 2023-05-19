Зеленський особисто відвідає саміт G7 – секретар РНБО

Президент України Володимир Зеленський особисто відвідає саміт G7.

Про це в ефірі Єдиних новин ведучому Вадиму Карп’яку повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Сьогодні, 19 травня, в Японії починається засідання групи Великої сімки G7. Саміт триватиме три дні.

Велика сімка серед іншого обговорюватиме санкційну політику проти Росії.

– Там ухвалюватимуть дуже важливі речі, тому саме фізична присутність нашого президента є важливою для того, щоб відстоювати наші інтереси – надавати чіткі пропозиції та чітку аргументацію щодо тих подій, які відбуваються на території нашої країни, — наголосив Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що зараз Україна – на радарах усіх країн світу. Вони розуміють, що відбувається в нашій державі, з цими подіями треба рахуватися й ухвалювати рішення, необхідні нам.

Раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в коментарі виданню Kyodo News заявив, що Володимир Зеленський може особисто відвідати саміт G7.

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